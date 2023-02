Pur essendo ancora in pieno inverno, in casa Juventus, non mancano le indiscrezioni di mercato in vista della sessione estiva di trasferimenti.

Qualora i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla Champions League sarebbero possibili delle cessioni importanti. Negli ultimi giorni a tal proposito Dusan Vlahovic è stato accostato a diverse società inglesi inglesi, oltre al Real Madrid e al Bayern Monaco. A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche l'Atletico Madrid, alla ricerca di un rinforzo importante nel settore avanzato.

Secondo la stampa spagnola il club della capitale potrebbe offrire per il centravanti serbo una somma importante, a cui potrebbe aggiungere una contropartita tecnica come Memphis Depay.

Possibile offerta dell'Atletico Madrid per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid sarebbe pronto a offrire 50 milioni di euro per il cartellino di Dusan Vlahovic più il cartellino di Memphis Depay, arrivato dal Barcellona nel recente mercato di gennaio.

La valutazione di mercato dell'olandese è di circa 20 milioni di euro e percepisce uno stipendio più altoe di quello che guadagna Vlahovic nella società bianconera.

La Juventus potrebbe valutare la cessione del proprio giocatore solo in caso di mancata qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024 e qualora ricevesse un'offerta da almeno 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore, per questo difficilmente accetterà un'offerta da 50 milioni di euro più Depay per far partire Vlahovic.

Il possibile sostituto di Vlahovic è il giocatore dell'Atalanta Hojlund

In caso di effettiva cessione del serbo, la Juventus virerebbe su Hojlund, che ad oggi ha siglato 7 reti in 21 gare con l'Atalanta e il cui costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro.

Sul talento classe 2003 c'è anche l'interessamento di squadre come Arsenal, Borussia Dortmund e Real Madrid.

I giocatori in scadenza a fine giugno

Potrebbero esserci anche altre partenze importanti dalla Juventus durante il Calciomercato estivo. In particolare a fine stagione andrà valutato il futuro dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ossia Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Alex Sandro, ma anche il portiere Carlo Pinsoglio.