La Juventus è al lavoro non solo per cercare di migliorare i risultati in campionato ma anche per definire lo staff dirigenziale per la stagione 2023-2024. L'esigenza principale riguarderebbe quella di ingaggiare un nuovo direttore sportivo, non solo perché Federico Cherubini è inibito, ma anche perché ci sarebbe la volontà di inserire nuove figure che aiutino la società bianconera a migliorare la qualità della rosa bianconera. Uno dei nomi maggiormente graditi dalla Juventus è sicuramente quello di Ricky Massara, che, come scrive Tuttosport, potrebbe lasciare il Milan.

Insieme a lui, potrebbe approdare nella società bianconera anche il capo scouting Moncada.

Possibile l'ingaggio in dirigenza di Moncada e Massara

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe integrare la dirigenza con almeno due rinforzi importanti nell'area sportiva. Parliamo di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo capo scouting. A tal proposito piacerebbero molto Ricky Massara e Geoffrey Moncada. Il primo è in scadenza di contratto a giugno 2024, il secondo è in scadenza a fine stagione. Di certo, l'attuale direttore sportivo del Milan sarebbe gradito da Allegri. I due hanno giocato insieme al Pescara, sono amici e questo aiuterebbe anche il lavoro nella società bianconera.

Nelle ultime stagioni Massara ha dimostrato di saper portare avanti un mercato importante nella società milanese, contribuendo anche alla vittoria del campionato italiano la scorsa stagione. Fra i principali acquisti del direttore sportivo ci sono sicuramente Maignan, Tomori, Thiaw, quest'ultimo sta dimostrando tutta la sua bravura negli ultimi match diventando un titolare della difesa del Milan.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacerebbero Zidane, Conte e Tudor

La Juventus potrebbe decidere anche di cambiare tecnico a giugno. Molto dipenderà da come finirà la stagione della società bianconera. Se non dovessero arrivare vittorie di competizioni e la qualificazione alla Champions League non sarebbe da scartare l'esonero di Massimiliano Allegri, nonostante un contratto fino a giugno 2025.

Sono diversi i tecnici seguiti dalla società bianconera: piacciono Zinedine Zidane e Antonio Conte, che però hanno un ingaggio importante che potrebbe appesantire il bilancio societario. Per questo si parla del possibile ingaggio di Igor Tudor, già alla Juventus nella stagione in cui Pirlo è stato tecnico della squadra bianconera, e che sta facendo un lavoro importante nell'OIympique Marsiglia in questa stagione.