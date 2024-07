La Juventus è particolarmente attiva in questa prima fase della sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. A tal riguardo uno degli elementi che difficilmente rimarranno a Torino nella nuova stagione è Federico Chiesa, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2025. A parlare in queste ore della possibile cessione del nazionale italiano è stato anche il giornalista sportivo Fabrizio Romano in un post pubblicato sul suo profilo X, nel quale ha anche aggiunto che i bianconeri potrebbero acquistare un'altra ala.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano su Federico Chiesa

"La decisione della Juventus su Federico Chiesa è chiara: ha intenzione di vendere l'esterno italiano quest'estate con contratto in scadenza a giugno 2025. Thiago Motta non vede Chiesa come parte fondamentale del suo progetto, alla ricerca di soluzioni. La Juventus vuole prendere una nuova ala dopo Koopmeiners", è questo il post pubblicato da Fabrizio Romano sul suo profilo X.

Su Chiesa ci sarebbe l'interesse del Napoli e della Roma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe accontentarsi anche di 20 milioni di euro più bonus per cedere il cartellino del nazionale italiano.

La Juventus vuole acquistare un'ala offensiva dopo Koopmeiners

Il prossimo rinforzo della Juventus dopo quelli di Douglas Luiz e Khephen Thuram potrebbe essere Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta sarebbe il preferito nel ruolo di mezzala e trequartista, anche se la valutazione di mercato stabilita dall'Atalanta da 60 milioni di euro non agevola la trattativa.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera inserisca una contropartita tecnica come il difensore Dean Huijsen.

In caso di cessione di Chiesa servirebbe poi un'ala offensiva, in tal senso sono tanti i nomi avvicinati alla società bianconera nelle ultime settimane. Fra questi spicca soprattutto Jadon Sancho, reduce dal prestito al Borussia Dortmund e rientrato al Manchester United.

L'inglese potrebbe approdare a Torino in prestito, anche se lo United vorrebbe l'inserimento di un obbligo di riscatto del suo cartellino. Rimane il problema dell'ingaggio, in tal senso la Juventus spera che lo United contribuisca al pagamento.

Rimane come alternativa Mason Greenwood, anche lui del Manchester United, che intanto sembra più vicino alla Lazio.