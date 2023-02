La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. E se la squadra è concentrata sul return match di giovedì contro il Nantes per staccare il pass di accesso agli Ottavi di Finale di Europa League il club lavora sempre al ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni per riottenere i 15 punti di penalizzazione comminati dalla Corte Federale in merito al caso plusvalenze.

Come scrive Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia cresce la fiducia nella società bianconera in merito ad una possibilità di vittoria.

Secondo il giornalista sportivo l'inserimento dell'avvocato Clarizia nel pull di legali potrebbe infatti essere decisivo.

Longari ha parlato del cambio di avvocato da parte della Juve affidandosi a Clarizia

'E' stata una missione apparentemente fruttuosa quella del direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo a Roma, che potrebbe ribaltare i rapporti di forza all'interno della classifica di Serie A'. Queste le dichiarazioni di Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Il cambio di avvocato potrebbe risultare decisivo per ribaltare la sentenza'. L'obiettivo è quello di dimostrare l'inconsistenza delle motivazioni, la speranza è ottenere l'annullamento della penalizzazione di 15 punti o poter eventualmente fruire di una sentenza più 'morbida' grazie ad un nuovo pronunciamento da parte della Corte Federale d'Appello su input proprio del Collegio di Garanzia.

Come scrive Longari la società bianconera è convinta di trarre beneficio dalla strategia difensiva portata avanti dal neo direttore Francesco Calvo.

Come scrive Tuttosport il ricorso dovrebbe essere depositato fra fine febbraio ed inizio marzo. Per conoscerne l'esito bisognerà probabilmente aspettare la fine del mese di marzo.

La manovra stipendi

Se per il caso plusvalenze c'è fiducia nel vincere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni diversa è la situazione riguardante la manovra stipendi. Come ha sottolineato di recente Giacomo Scutiero in un post su Twitter la società bianconera potrebbe lavorare ad un vero e proprio patteggiamento della pena.

In tal caso il club otterrebbe un terzo della pena, dunque una pena pecuniaria e al massimo qualche punto di penalizzazione, 2 o 3, cosa che potrebbe rimettere in corsa la squadra per un piazzamento utile alla partecipazione alle prossime coppe europee.