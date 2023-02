La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi. Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione giudiziaria che sta riguardando la società bianconera. Potrebbero concretizzarsi partenze ''pesanti'', tra queste ci sarebbe quella di Dusan Vlahovic, che non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Non lo sta agevolando il modo di giocare della Juventus, che non valorizza le giocate in profondità. Per questo il giocatore potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Su di lui ci sarebbero il Bayern Monaco, il Barcellona e il Real Madrid.

La Juventus valuterebbe offerte da almeno 100 milioni di euro per il giocatore, considerando che è stato pagato 75 milioni di euro. Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Folarin Balogun. La punta dell'Arsenal è in prestito in questa stagione al Reims: 25 match disputati fra campionato francese e Coppa di Francia con 16 gol e 2 assist decisivi. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Possibile sostituto di Vlahovic: idea Balogun

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di una punta nell'eventualità in cui dovesse partire Dusan Vlahovic. La punta bianconera potrebbe lasciare Torino, con diverse società che sarebbero interessate al giocatore.

Una stagione difficile quella di Vlahovic alla Juventus condizionata evidentemente anche dal problema di pubalgia nella prima parte di stagione. Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro potrebbe partire ed essere sostituito da Balogun, punta classe 2001 in prestito al Reims ma di cartellino di proprietà dell'Arsenal.

L'under 21 inglese sta dimostrando tutta la sua bravura nel finalizzare le azioni da gol e lo dimostrano i 16 gol fino ad adesso realizzati con la squadra francese. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, con un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe approdare a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi per il settore difensivo.

A tal riguardo servirebbero almeno due difensori centrali oltre che un terzino sinistro. La Juve potrebbe lasciar partire Alex Sandro, per sostituirlo piace molto Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e attualmente sarebbe difficile un suo prolungamento di contratto con la società portoghese.