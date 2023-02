L'Inter si conferma le prestazioni importanti in campionato. La vittoria contro l'Udinese consolida il secondo posto della squadra di Inzaghi, che rimane a 15 punti dal Napoli primo in classifica. In attesa della Champions League, in un ottavo di finale in cui l'Inter affronterà il Porto di un ex come Sergio Coinceicao, che ha giocato nella squadra milanese dal 2001 al 2003. Difficile la conferma di Brozovic titolare considerando che Inzaghi considera Calhanoglu come titolare davanti alla difesa supportato da Mkhitaryan e Barella. Per questo non è da scartare la possibilità che il centrocampista croato lasci Milano a giugno nonostante un prolungamento di contratto sottoscritto la scorsa stagione.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Juventus, soprattutto se non dovesse essere riscattato Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Come è noto l'argentino è in prestito con la possibilità di acquisto a titolo definitivo a giugno per circa 20 milioni di euro. Sta deludendo in questa stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per una permanenza a Torino.

Il giocatore Brozovic potrebbe lasciare l'Inter a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter. Una seconda parte di stagione quella del centrocampista condizionata da un infortunio muscolare, di recente è rientrato titolare contro l'Udinese. La crescita di Calhanoglu nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa potrebbe agevolare la sua cessione, anche perché la società milanese avrebbe già individuato il sostituto.

Si tratta di Franck Kessié, che non è considerato un titolare da Xavi nel Barcellona. La società spagnola avrebbe individuato in Gundogan il rinforzo a centrocampo per la stagione 2023-2024 e questo agevolerebbe la cessione dell'ivoriano. Per quanto riguarda invece Brozovic, si è parlato anche di un interesse della Juventus, che starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore di qualità a centrocampo.

La deludente stagione fin qui disputata da Paredes potrebbe portare ad un'offerta della società bianconera, anche se Marotta preferirebbe cederlo all'estero.

Il mercato dell'Inter

L'Inter dovrà anche rinforzare la difesa nel calciomercato estivo. Dopo Skriniar, che ha già un'intesa con il Paris Saint Germain, potrebbe lasciare la società milanese anche Stefan de Vrij.

Il centrale olandese è in scadenza di contratto e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che cerca rinforzi in difesa anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro e del contratto in scadenza a giugno 2024 dei vari Rugani e Bonucci.