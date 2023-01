La Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe avere una rosa molto diversa da quella attuale. Molto dipenderà anche dagli eventuali nuovi innesti nel settore dirigenziale ma potrebbero lasciare Torino diverse giocatori, in primis quelli in scadenza di contratto a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Sul contratto del brasiliano ci sarebbe il rinnovo automatico al raggiungimento di 40 presenze stagionali. Attualmente ha giocato 19 match e sembrerebbe difficile che la società bianconera agevoli il prolungamento di contratto, anche perché guadagna 6 milioni di euro a stagione.

Guadagna invece 5 milioni di euro a stagione il colombiano, che potrebbe rimanere in Italia o eventualmente trasferirsi nella Major League Soccer. Difficile anche la permanenza per Angel Di Maria, per il quale si parla di un possibile ritorno nel campionato argentino. Troppa distanza invece fra l'offerta contrattuale della Juventus e le richieste di Rabiot per l'eventuale prolungamento di contratto, con la società bianconera che potrebbe offrire circa 7 milioni di euro più bonus a stagione ed il francese vorrebbe 10 milioni di euro. Altri due nomi che potrebbero lasciare Torino sono Leandro Paredes, che potrebbe ritornare al Paris Saint Germain, e Weston McKennie, che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 40 milioni di euro.

Potrebbero partire diversi giocatori a giugno: fra questi anche Alex Sandro

L'argentino è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro dal Paris Saint Germain. Obbligo che non si è concretizzato in quanto si sarebbe attivato con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Di conseguenza c'è il diritto che la Juventus potrebbe decidere di non utilizzare, con l'argentino che ritornerebbe nella società francese.

D'altronde è uno dei giocatori che più guadagna nella Juventus con circa 7 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda invece Weston McKennie, ci sarebbero diverse società inglesi e tedesche pronte a fare un'offerta alla società bianconera già a gennaio. La valutazione del centrocampista americano è di circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un terzino destro a gennaio, per quanto riguarda giugno invece starebbe lavorando ad un sostituto di Alex Sandro, come già anticipato difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Fra i nomi che più piacciono alla società bianconera ci sarebbe Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale per tre stagioni con la società bianconera.