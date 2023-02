Stando alle ultime di mercato riprese da calciomercatoweb.it, l'Inter starebbe pensando al ritorno di fiamma di José Mourinho per la propria panchina. Con il portoghese, i nerazzurri potrebbero tentare il doppio colpo dalla Roma, cercando di strappare ai giallorossi anche Paulo Dybala, attaccante argentino che già la scorsa estate era stato vicino a vestire la maglia del "Biscione".

Inter, i nerazzurri starebbero pensando ad un ritorno di fiamma, quello di José Mourinho

L'Inter, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, starebbe pensando ad un ritorno di altissimo livello per la prossima estate, quello di José Mourinho.

La società nerazzurra, nonostante abbia affidato la gestione tecnica della squadra a Simone Inzaghi fino al 2025, non sarebbe pienamente soddisfatta dell'operato del manager piacentino, che qualora fallisse nel cammino in Champions League, rischierebbe di dover abbandonare al termine della stagione in corso. Lo "Special One", dal canto suo, ha fatto capire nelle ultime interviste di voler parlare a fine stagione del suo futuro [VIDEO] con i massimi dirigenti della Roma, esigenza che il General Manager dei giallorossi, Thiago Pinto, sembrerebbe non aver ancora raccolto. Ecco perché, le circostanze succitate potrebbero scatenare una reazione a catena che porterebbe il manager portoghese a ritornare su una delle panchine che più lo ha celebrato ed amato, quella dell'Inter.

In tutto questo, dalla Capitale in nerazzurro potrebbe non finire il prossimo anno solo Mourinho ma anche un altro elemento della rosa giallorossa, Paulo Dybala.

Dybala-Inter, un binomio che potrebbe tornare di moda nella prossima estate

L'Inter, qualora riuscisse a riportare a Milano José Mourinho, potrebbe poi tentare il doppio colpo dalla Roma, strappando dai giallorossi anche il profilo di Paulo Dybala.

L'argentino, nell'ultima conferenza stampa di Europa League, aveva dichiarato la sua volontà di continuare ad essere allenato nel prossimo futuro dallo "Special One": Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora penso solo a far bene domani. Voglio vincere con la Roma e che il prossimo anno la squadra sia in Champions".

Dybala, che era stato già vicino a vestire la maglia dell'Inter lo scorso anno, potrebbe liberarsi dal vincolo con la Roma nella prossima estate grazie ad una postilla inserita nel suo contratto. Qualora infatti l'argentino non dovesse rinnovare con la formazione giallorossa al termine della stagione corso, allora potrebbe andare via a patto che una squadra italiana offra ai Friedkin circa 20 milioni di euro o 12 se l'offerta della squadra provenisse dall'estero. Una cifra che, considerato il valore del giocatore ed il binomio che si andrebbe a ricreare con Mourinho, potrebbe essere pagata dall'Inter.