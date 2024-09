Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla scelta di Thiago Motta di tirare fuori Dusan Vlahovic dalla gara fra Juventus e Napoli dopo appena 45 minuti di gioco. Capuano ha poi commentato il big match giocato fra le due compagini e terminato per 0-0.

Capuano: 'Il cambio di Vlahovic a fine primo tempo suona quasi come un avvertimento di Thiago Motta'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando la sorprendente sostituzione fatta da Thiago Motta che nell'intervallo tra il primo e secondo tempo di Juventus-Napoli ha deciso di sostituire Dusan Vlahovic per far entrare Timothy Weah: "Il cambio di Vlahovic a fine primo tempo (pare nessuna questione fisica) suona come pre-avvertimento di Thiago Motta.

Inizio di stagione complessivamente sotto le attese, piuttosto preferisce giocare con Weah punta centrale".

Capuano in un secondo messaggio ha poi commentato il big match giocato all'Allianz Stadium tra i bianconeri e la formazione guidata dall'ex Antonio Conte: "Juventus-Napoli non indimenticabile anche se indicativa. Meglio il Napoli, squadra che ha già un'identità chiara e che sta inserendo i rinforzi del mercato. Juventus solo a strappi, non segna in campionato da 328 minuti e ha un paio di situazioni da discutere: Vlahovic sostituito pur in assenza di una punta di riserva e Douglas Luiz (0 minuti) alla quinta panchina in sei partite ufficiali".

Infine il giornalista ha scritto un commento sulla crescita della formazione campana: "Il Napoli ha già un'identità di gioco marcata, pur avendo cambiato modulo e fatto debuttare dall'inizio McTominay.

Antonio Conte sta facendo un gran lavoro".

Juve, i tifosi rispondono a Capuano: 'Giochiamo senza attaccante e non abbiamo un'alternativa a Vlahovic'

Le parole scritte da Capuano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Giochiamo senza attaccante. Non abbiamo un'alternativa a Vlahovic. Tutto il tridente del Napoli sostituito nel secondo tempo perché non hanno visto palla per tutto il primo e metà del secondo tempo.

Partita tattica e bloccata, Napoli non superiore alla Juve", scrive un utente su X.

Un altro poi, critica pesantemente la Juventus ed il mercato fatto in estate dal ds Cristiano Giuntoli sottolineando: "Lo scrivo da tre mesi e lo ribadisco dopo ogni partita e mi insultate tutti: mercato con Douglas Luiz 50 milioni, Koopmeiners 60 milioni, Kheprhen Thuram 20 milioni per cosa? Non c'è una punta e senza gente che fa gol non vai da nessuna parte. Dirigenti incompetenti, squadra da quarto o quinto posto".