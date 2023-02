La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Una seconda parte di stagione che nonostante le problematiche nel gioco sta garantendo la qualità di Angel Di Maria, condizionato nella prima parte da diversi infortuni muscolari. Prestazioni importanti quelle dell'argentino, che sta non solo contribuendo con gli assist ma anche con gol alle vittorie della squadra bianconera. Anche contro lo Spezia ha segnato il gol del definitivo 2 a 0 che significa settimo posto in classifica in Serie A. Prima del match contro i liguri il giocatore è stato protagonista di un'intervista molto interessante ad Espn Argentina, in cui Di Maria ha parlato del suo futuro professionale e del fatto che si trova molto bene alla Juventus ma che ancora non c'è stato nessun incontro con la società bianconera per valutare una sua permanenza a Torino.

Il giocatore ha poi voluto criticare le dichiarazioni del presidente del Rosario Central e riferite ad un suo possibile ritorno anticipato nella società argentina.

Il giocatore Di Maria ha parlato del suo futuro professionale

'Ho ascoltato le parole del presidente e non mi sono piaciute molto. Non è il caso di dire queste cose in questo momento, perché fanno illudere la gente'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria e riferite al presidente del Rosario Central. Il giocatore della Juventus ha aggiunto: Decido io quando è il momento, nessuno deve propormi niente, è una mia decisione'. Parole importanti quelle del giocatore della società bianconera, che ha parlato anche della sua esperienza professionale a Torino.

Ha dichiarato che non ha preferenze e di essere felice alla Juventus ma ancora non c'è stato nessun incontro con la società per discutere un eventuale prolungamento di contratto.

Angel Di Maria e la nazionale argentina

Sugli obiettivi invece con la nazionale argentina Angel Di Maria ha dichiarato che spera in una convocazione per la Coppa America e farà di tutto per esserci.

Sarà fondamentale giocare nel calcio europeo per poter sperare nella partecipazione nella competizione sudamericana. A tal riguardo ha aggiunto: 'Il commissario tecnico Scaloni non ti considera se non giochi in Europa, bisogna essere al 100%'. Difficile fare previsioni invece per la Coppa del Mondo, che si disputerà nel 2026.

Secondo Di Maria un giocatore come Leo Messi deve giocarla perché è il migliore della storia.

Si parla molto del futuro professionale di Di Maria. Come scrive Tuttosport il giocatore sarebbe disposto ad accettare un ingaggio minore pur di rimanere nella Juventus. Una decisione che farebbe felice anche i tifosi bianconeri, considerando l'importanza che sta dimostrando in questa seconda parte di stagione.