Inter e Juventus sarebbero studiando le manovre di mercato per potenziare le rispettive rose. Secondo le ultime indiscrezioni riportate fra gli altri da interlive.it, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino il possibile erede di Joaquin Correa che corrisponderebbe al profilo di Sheraldo Becker, attaccante del Suriname e dell’Union Berlino. La società presieduta dagli Zhang potrebbe inoltre cedere Nicolò Barella al Chelsea, che, a sua volta, potrebbe aprire le porte alla Juventus per Mateo Kovacic.

Correa non sarebbe più parte integrante del nuovo progetto Inter

Joaquin Correa potrebbe lasciare la Pinetina nella prossima estate. Secondo le ultime notizie, il nome del futuro per la squadra milanese corrisponderebbe a Sheraldo Becker dell'Union Berlino. Il calciatore sarebbe congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi, dove potrebbe agire sia da prima punta che da seconda punta. Il contratto dell'attaccante è in scadenza nel 2025 e la sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro. In caso di addio di Correa, che interesserebbe in Liga e Premier League, l'Inter potrebbe intavolare una trattativa con i tedeschi proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Il Chelsea penserebbe a Barella per il centrocampo

L'Inter potrebbe ascoltare le offerte in arrivo per Nicolò Barella. L'ex Cagliari sarebbe finito nel mirino del Chelsea che avrebbe intenzione di ingaggiarlo se dovesse cedere Mount e Mateo Kovacic. I Blues potrebbero presentarsi con un'offerta da circa 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri o decidere di inserire il cartellino di Kalidou Koulibaly per abbassare le pretese economiche.

Il club meneghino ritiene Barella incedibile, al momento, ma, se dovesse arrivare una proposta allettante vorrebbe incassare l'intera cifra in formato cash. Barella piacerebbe anche a Liverpool e Real Madrid.

L'ex Inter Kovacic potrebbe finire alla Juventus

La Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes, ora in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain.

Al posto dell'argentino, il club bianconero potrebbe ingaggiare Mateo Kovacic del Chelsea. Il croato potrebbe lasciare la Premier League e ritornare in Italia dopo aver vestito già in passato la maglia dell'Inter. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma la società torinese potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto per convincere i dirigenti inglesi. L'unico nodo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce il centrocampista, sotto contratto con il Chelsea fino al 2024. I Blues potrebbero aprire la trattativa per evitare di perderlo a parametro zero.