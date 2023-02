Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij starebbe riflettendo sul suo futuro, una delle destinazioni possibili per lui potrebbe essere il Villareal nella Liga spagnola.

Il possibile futuro di De Vrij lontano da Milano

Il difensore nerazzurro è in scadenza di contratto con l'Inter a fine stagione e da gennaio è libero di ricevere offerte da altri club ed anche di accordarsi per un ingaggio in vista del prossimo anno.

Stefan De Vrij non ha ancora proposto aperture per il rinnovo contrattuale e sembrerebbe aver ricevuto un'offerta importante dalla Spagna per un trasferimento al Villareal.

Il difensore starebbe riflettendo sulla proposta e per questo motivo la dirigenza nerazzurra avrebbe fissato con gli agenti del giocatore una "deadline" per avere una risposta sul rinnovo.

La scadenza fissata dall'Inter per il rinnovo del difensore

L'amministrato delegato Giuseppe Marotta avrebbe comunicato al giocatore che la dirigenza si attende una risposta sul rinnovo contrattuale entro fine febbraio, così da potersi organizzare in anticipo su eventuali mosse per il prossimo mercato estivo.

Qualora Stefan De Vrij dovesse partire a parametro zero a fine anno, Ausilio e Marotta avrebbero già pronti alcuni nomi per sostituirlo al centro della difesa.

Ricordiamo che il difensore olandese ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2023, con uno stipendio netto di circa 4,2 milioni di euro; era arrivato a parametro zero dalla Lazio nel 2018.

In questo campionato di Serie A, ha disputato 13 partite, segnando una rete e ricevendo una sola ammonizione; in Champions League ha giocato 4 partite con una ammonizione comminata.

Inter, l'idea Smalling in caso di addio di De Vrij

In caso di partenza del centrale, l'idea della società nerazzurra sarebbe quella di virare su un parametro zero che sembrerebbe in uscita dal suo club, ovvero la Roma: Chris Smalling.

Il centrale giallorosso non ha ancora accettato il rinnovo, lo stesso Thiago Pinto ha affermato di non aver ancora ricevuto una risposta secca dal centrale inglese, da qui la possibilità che Smalling lasci il club.

Il difensore era stato acquistato dal Manchester United per 20 milioni nel 2019; in questa stagione ha disputato 21 partite di Serie A, segnando 3 reti, uno dei difensori più prolifici a livello internazionale.

In Europa League ha giocato 6 partite senza alcuna realizzazione. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse di altri club, in primis la Juventus.