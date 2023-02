La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista sportivo ma anche giudiziario. Vicende che sono legate e che stanno evidentemente appesantendo la stagione in bianconero almeno in campionato, con un -15 arrivato dopo il caso plusvalenze ed in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Di recente è stato pubblicato online un video con protagonista un pubblico ministero, Santoriello, risalente al 2019, in cui il magistrato non ha nascosto il suo odio sportivo nei confronti della Juventus. Parole che in tanto hanno considerato pesanti se consideriamo anche il momento che sta vivendo la Juventus, che sta affrontando due filoni d'indagine, uno riguardante il caso plusvalenze, e l'altro la manovra stipendi.

È arrivato il commento di Andrea Abodi, ministro dello sport, che ha sottolineato di aver visto, ascoltato, segnalato per le dovute valutazioni il video con protagonista il pubblico ministero.

Il ministro dello sport Abodi ha parlato del video del 2019 con protagonista il pm Santoriello

'Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui'. Questo il post su Twitter di Andrea Abodi commentando il video di recente pubblicato sui social con protagonista il pubblico ministero Santoriello. Video risalente al 2019 ed in cui il magistrato dichiara di odiare calcisticamente la Juventus. Parole che hanno avuto clamore mediatico soprattutto in riferimento a quello che sta vivendo la società bianconera dal punto di vista giudiziario.

Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui. — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 6, 2023

'Bene già significa qualcosa la risposta,è gravissimo ciò che è successo.Pretendiamo i punti indietro e la cancellazione di tutti questi processi farsa!!ora BASTA!!!!!!!ridateci il bel calcio,ridateci la Juve'.

Questo uno dei post di risposta al tweet di Abodi, in riferimento evidentemente al video del 2019 con protagonista il magistrato Santoriello che dichiarava: 'Odio la Juventus'. Un altro utente ha scritto: 'Perché voi non lo sapevate? State distruggendo il calcio italiano. Nazionale in testa! Una delle poche cose di cui potevamo andare fieri'.

Un altro utente ha scritto: 'Questa è l'Italia? Questa la giustizia? Abusi di potere perpetrati per raggiungere uno scopo, appagare un desiderio, sublimare un odio? E tutto questo sulla pelle dei tifosi? È questo che dobbiamo vedere e sopportare, signor Ministro?'. Un altro commento è stato: 'Ma come si fa ad avere fiducia in questa giustizia? Senza possibilità di difendersi. Con anticipazioni continue con la correità di giornalisti conniventi. Ma come minimo Lei deve commissaria Coni e Figc'.