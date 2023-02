La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare a competere non sono in Italia ma anche in Europa. In particolare, il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti a giugno con diversi calciatori che potrebbero fare spazio a nuovi acquisti.

Juve, interesse per Hjulmand e Ferguson

Oltre all'addio di Mckennie, la Juventus potrebbe decidere di non riscattare Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. L'argentino non è riuscito fino a questo momento a convincere Allegri e la sua permanenza a Torino sarebbe in discussione.

Inoltre, la cifra del riscatto attorno ai 22-25 milioni di euro peserebbe sulla decisione del club bianconero che potrebbe decidere di virare su altri calciatori che militano già nel campionato italiano.

Tra questi ci sarebbe Hjulmand, centrocampista danese e faro del Lecce di Baroni. Il play classe 99 ha dimostrato una crescita importante e già a gennaio erano arrivate offerte importanti ma il club salentino ha deciso di confermare il suo capitano, almeno fino al termine della stagione. La Juventus sarebbe pronta ad un'offerta importante con il Lecce che chiede almeno 20 milioni di euro. I bianconeri devono battere la forte concorrenza della Roma che sembrerebbe in pole per il 23enne centrocampista, ma anche dell'Atalanta che con l'eventuale cessione di Koopmeiners, potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore rispetto agli altri club.

Oltre Hujlmand, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche un altro centrocampista ovvero Lewis Ferguson, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna di Thiago Motta. Il club rossoblù chiede almeno 20 milioni di euro per il jolly scozzese. Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Davide Frattesi per la Juve, valutato 40 milioni di euro.

Juve, Palmeiras e Gremio su Arthur

Rimanendo in ottica centrocampo, la Juventus deve piazzare quegli elementi che ormai sono fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è Arthur che dopo il prestito al Liverpool dovrebbe ritornare a Torino. Infatti, i Reds non sarebbero intenzionati a riscattare il centrocampista brasiliano e puntare su altri obiettivi come Bellingham del Borussia Dortmund e Nicolò Barella dell'Inter.

Per Arthur si prospetterebbe così un eventuale ritorno in Brasile. Infatti, due club sarebbero interessati alle prestazioni dell'ex Barcellona ovvero il Gremio e il Palmeiras che in estate potrebbero decidere di affondare il colpo.

Infine, resta da capire anche il futuro di Denis Zakaria che sta completando la stagione in prestito al Chelsea. Dopo l'arrivo di Enzo Fernandez, i Blues potrebbero decidere anche di non riscattare il mediano svizzero.