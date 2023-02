Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello degli esterni. Gli unici che sembrano sicuri di restare sono Matteo Darmian, che ha rinnovato da poco, e Federico Dimarco, a meno che non arrivi una proposta sproporzionata. Robin Gosens e Denzel Dumfries, invece, potrebbero essere ceduti per fare cassa, mentre Raoul Bellanova non dovrebbe essere riscattato dal Cagliari. Sulla sinistra il club meneghino si sarebbe già mosso e avrebbe sondato il terreno per Carlos Augusto, che tanto bene sta facendo al Monza in quest'annata.

Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero facilitare il buon esito della trattativa.

Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato è Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e senza il rinnovo la cessione sarà assolutamente inevitabile per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Chi sarebbe pronto a fare follie per il giocatore sembra essere il Liverpool.

Inter su Carlos Augusto

L'Inter con ogni probabilità farà qualche cambiamento sulla fascia sinistra nella prossima sessione di calciomercato. Difficilmente Robin Gosens accetterà di restare continuando a trovare poco spazio come in questa stagione, dove ha collezionato solamente due presenze da titolare in campionato.

Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e il nome che interesserebbe maggiormente è quello di Carlos Augusto. Il brasiliano sta facendo molto bene al suo primo anno in Serie A con la maglia del Monza, avendo collezionato quattro reti e tre assist in ventuno partite di campionato.

Il classe 1999 ha un contratto fino a giugno 2024 e per questo motivo difficilmente i brianzoli potrebbero chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Alla luce di ciò, sta prendendo quota l'ipotesi di uno scambio alla pari con Stefano Sensi, attualmente in prestito proprio al club di Berlusconi e Adriano Galliani. Proprio gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare il buon esito della trattativa.

L'offerta del Liverpool per Leao

Il Liverpool è pronto ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate dopo un'annata decisamente deludente.

I Reds avrebbero messo gli occhi, oltre che su Barella, anche su Rafael Leao. Il portoghese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e senza un accordo la cessione sarà inevitabile in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo. Gli inglesi sarebbero pronti ad offrire una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro più il cartellino di Luis Diaz. Dovranno essere Maldini e Massara a decidere se accettare o chiedere solo cash per il cartellino di Leao.