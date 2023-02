La Juventus inizia a pensare alla prossima stagione e in particolare al prossimo Calciomercato estivo. La società bianconera sta già preparando le prime mosse per rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Vecchia Signora guarda in particolare con grande interesse ai calciatori italiani che si stanno ritagliando un grande spazio in Serie A.

Juve, ci sarebbe un interesse per Frattesi

Nella prossima stagione la Juventus potrebbe ritornare al cosiddetto made in Italy, ecco che il nome nuovo per il centrocampo sarebbe quello di Davide Frattesi, mediano del Sassuolo ed autentico trascinatore del club neroverde in questa stagione.

Il 23enne è ormai pronto per il salto di qualità e potrebbe lasciare il Sassuolo già nella prossima stagione per una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro. La Vecchia Signora sta monitorando con grande interesse il classe 99 ma al riguardo dovrà battere la concorrenza della Roma che già in estate voleva accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista ma soprattutto del Brighton che ha in Roberto De Zerbi un grande estimatore di Frattesi.

L'eventuale arrivo di un grande centrocampista legato ad un esborso economico importante potrebbe determinare il mancato riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Ad oggi il futuro del centrocampista argentino sembrerebbe lontano da Torino, anche a causa della cifra del suo riscatto che si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Juve, idee Baldanzi e Vicario dall'Empoli

Non solo Frattesi. La Juventus avrebbe messo nel mirino anche due gioielli dell'Empoli che si stanno esaltando in questo campionato ovvero Tommaso Baldanzi e Guglielmo Vicario.

Il trequartista classe 2002 ha già siglato 4 reti in Serie A, l'ultima nella vittoria prestigiosa di San Siro contro l'Inter.

L'Empoli chiede almeno 30-35 milioni di euro per il suo fantasista, vista la probabile asta che potrebbe esserci in estate. Oltre alla Juventus anche il Napoli e l'Inter sarebbero molto interessate al calciatore.

Oltre a Baldanzi, la Vecchia Signora continua a seguire con grande interesse anche il profilo di Guglielmo Vicario per la porta.

Il portiere dell'Empoli si sta dimostrando tra i migliori del torneo e grazie alle grandi prestazioni offerte è finito nel mirino proprio della Juventus che sarebbe pronta ad un'offerta importante in estate. In caso di arrivo di Vicario, valutato attorno ai 30 milioni di euro i bianconeri potrebbero decidere di cedere Szcescny. Il portiere polacco è nel mirino di diversi top club europei come il Manchester United.