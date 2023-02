La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società bianconera sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La difesa potrebbe subire delle modifiche importanti con molti giocatori d'esperienza che potrebbero lasciare Torino in estate.

Juve, possibile interesse per Otamendi

Infatti, restano in bilico le posizioni di Daniele Rugani e Leonardo Bonucci che potrebbero esser ceduti nella prossima finestra estiva di Calciomercato.

I due andrebbero ad aggiungersi ad Alex Sandro e Juan Cuadrado che in estate lasceranno Torino a parametro zero. Per questo, la Vecchia Signora sta osservando diversi profili per puntellare il reparto difensivo e regalare un difensore di grande esperienza che possa completare la difesa a tre utilizzata da Allegri che vede in Bremer e Danilo gli altri due punti fermi.

Tra i profili seguiti ci sarebbe Nicolas Otamendi, centrale del Benfica e campione del Mondo con l'Argentina. Nonostante un ruolo di grande leadership all'interno del club portoghese, il difensore dell'Albiceleste potrebbe lasciare il Portogallo visto che avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale proprio dalle Aquile. La Juventus starebbe osservando questa situazione e in caso di mancato rinnovo potrebbe virare fortemente sull'esperto centrale argentino.

Oltre Otamendi, la Vecchia Signora guarda anche ad alcuni difensori del campionato italiano come Chris Smalling della Roma e Stefan De Vrij dell'Inter, che come Otamendi potrebbero liberarsi a parametro zero in estate.

Juve, sfida all'Atletico per Kantè

Oltre alla difesa, la Juventus vuole rinforzare la mediana con dei nomi di grande personalità e caratura internazionale.

Si leggerebbe così l'interesse per Ngolo Kantè, forte centrocampista francese che dovrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. L'ex Leicester non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Blues ed essere così una grande opportunità a parametro zero per la prossima estate. I bianconeri starebbero valutando questo profilo per il centrocampo ma devono battere la concorrenza dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che sarebbe molto interessato alle prestazioni del mediano francese.

Sullo sfondo anche la candidatura di Davide Frattesi del Sassuolo che piace tanto alla Roma di Josè Mourinho.

L'arrivo di un forte centrocampista metterebbe a repentaglio il riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Dovrebbe invece continuare la sua esperienza in bianconero Manuel Locatelli appena riscattato definitivamente dal Sassuolo. Il centrocampista italiano è infatti nel mirino dell'Arsenal per la prossima stagione.