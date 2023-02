La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la seconda parte di stagione, divisa tra campo e tribunali. E mentre il club prepara il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per cercare di riottenere i 15 di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d'Appello in merito alla vicenda plusvalenze fittizie c'è chi in società pianifica il mercato che verrà.

A breve, ovvero a giugno, ci sarà infatti l'esigenza di sostituire diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Fra questi Alex Sandro, che si sta riscoprendo in questa stagione da centrale di sinistra nella difesa 3 costruita dal tecnico Massimiliano Allegri.

Difficile una sua riconferma, anche perché è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 6 milioni di euro a stagione.

Come scrive Calciomercato.it la Juventus starebbe così lavorando al sostituto. Fra i giocatori che più piacciono ci sarebbe Alex Telles, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2024 e che in questa stagione sta giocando in prestito secco al Siviglia.

La Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro con Alex Telles

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da calciomercato.it, la Juventus starebbe dunque lavorando alla sostituzione di Alex Sandro in previsione della stagione 2023-2024. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa.

Il club potrebbe sostituirlo con Alex Telles, terzino brasiliano con passaporto italiano classe 1994 in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2024 e come tale acquistabile nel calciomercato estivo a prezzo vantaggioso. Attualmente è in prestito al Siviglia fino a giugno, con la società spagnola che non vanta un diritto di riscatto sul cartellino.

In questa stagione ha disputato 13 match nel campionato spagnolo fornendo 2 assist. A questi bisogna aggiungere 6 match in Champions League con un assist.

Alex Telles ha giocato nel campionato italiano nella stagione 2015-2016

Un impatto importante il suo in Spagna, la sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro ma a giugno sarà ad un anno dalla scadenza contrattuale, ecco che la società bianconera potrebbe prelevarlo a relativamente poco dallo United. Alex Telles conosce il calcio italiano avendo giocato nell'Inter di Roberto Mancini qualche stagione fa: all'epoca arrivò in prestito dal Galatasaray, era la stagione 2015-2016.