Il 24° turno di Serie A si chiuderà con un match sentitissimo e che potrebbe avere dei risolti importanti per un posto in Europa, ovvero Juventus-Torino. Martedì 28 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, andrà in scena il secondo derby stagionale tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i granata di Ivan Juric. All'andata, la sfida terminò con il risultato di 1-0 a favore della Vecchia Signora grazie alla rete firmata da Dusan Vlahovic.

Juve, 3-5-2: conferma per Di Maria e Vlahovic

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 e soprattutto il tandem offensivo formato da Angel Di Maria, decisivo nella trasferta di Europa League contro il Nantes, e Vlahovic in netto vantaggio su Moise Kean per una maglia da titolare.

Le possibili sorprese potrebbero essere i rientri dal primo minuto di Juan Cuadrado e del totem Leonardo Bonucci. Il colombiano sembrerebbe in vantaggio su De Sciglio per presidiare il versante destro del 3-5-2, mentre il difensore italiano potrebbe ritornare al centro della difesa a discapito di Alex Sandro. Assieme a Bonucci, spazio a Danilo e soprattutto al grande ex Bremer.

A centrocampo, vista l'assenza di Locatelli chance dal primo minuto per Leandro Paredes. L'argentino dovrebbe esser affiancato da Rabiot e Fagioli, mentre sulla corsia opposta confermatissimo Kostic.

Buone notizie anche dall'infermeria: infatti, sia Chiesa che Pogba dovrebbero ritornare tra i convocati ed essere dei protagonisti della sfida a match in corso.

Torino, 3-4-2-1 per Juric: out Vlasic, confermato Miranchuk

Il Torino di Ivan Juric cerca l'immediato riscatto dopo l'amaro pareggio contro la Cremonese che ha frenato la corsa verso un posto in Europa.

Per quanto concerne la formazione, il tecnico granata è pronto a confermare il suo 3-4-2-1. Juric dovrà a fare a meno di calciatori importanti come Nikola Vlasic per la trequarti e Samuele Ricci per la mediana.

In porta confermato Milinkovic Savic, difesa a tre formata da Djidji, Schuurs e Buongiorno, in vantaggio su Rodriguez.

A centrocampo, spazio al tandem formato da Linetty e Iilic, mentre sulle corsie esterne confermati Vojvoda e Singo vista la squalifica di Ola Aina. In attacco fari puntati su Sanabria, reduce dalla rete contro la Cremonese.

Il bomber paraguaiano dovrebbe esser supportato da Miranchuk e Karamoh, in vantaggio su Radonjic.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Torino:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Torino: Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoah; Sanabria.