Uno dei giocatori dell'Inter che ha molto mercato in giro per tutta Europa è sicuramene Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha fatto spesso la differenza in questi ultimi anni, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Non è un caso che nella sua bacheca ci sia anche il titolo di campione d'Europa con la Nazionale italiana grazie all'Europeo vinto nell'estate del 2021. Il club che maggiormente avrebbe mostrato maggiore interesse soprattutto negli ultimi giorni è il Liverpool, con Jurgen Klopp che è un suo grande estimatore.

I Reds, d'altronde, sarebbero pronti ad una vera e propria rivoluzione dopo un'annata decisamente negativa.

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez, visto che Ballo Touré non convince e sarà ceduto. Il nome nel mirino dei rossoneri sarebbe quello di Mario Rui, che il Napoli potrebbe anche cedere visto che Olivera ha dimostrato di non farlo rimpiangere quando viene chiamato in causa.

L'offerta del Liverpool all'Inter

Il Liverpool è uno dei club che ha deluso le aspettative in questa stagione. I Reds sono fuori da tutte le coppe Nazionali e in Premier League al momento navigano a metà classifica, ben lontano dalle posizioni che contano e anche in Champions League sono praticamente eliminati avendo perso l'andata degli ottavi contro il Real Madrid, in casa, per 5-2.

Il centrocampo sarà con ogni probabilità il reparto che subirà maggiori modifiche e per questo motivo uno dei nomi finiti nel mirino è quello di Nicolò Barella. Jurgen Klopp è uno dei suoi grandi estimatori e avrebbe fatto il suo nome alla proprietà per ricominciare. D'altronde i numeri del centrocampista dell'Inter parlano chiaro, con cinque gol e cinque assist in ventitré partite di campionato.

Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro e il cartellino di Fabinho, almeno per avvicinarsi alla quotazione da 100 milioni di euro. Marotta, però, vorrebbe solo cash per poi muoversi diversamente per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, a partire proprio dal centrocampo con un elemento che garantisca gol e assist, come ad esempio Milinkovic-Savic.

Il tentativo del Milan per Mario Rui

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Mario Rui in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I rossoneri vogliono un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez e il laterale portoghese è considerato cedibile dal Napoli. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro ma non è da escludere uno scambio alla pari con Ante Rebic, attaccante croato che sarà ceduto a fine stagione essendo ai margini dello scacchiere di Pioli, si parla anche di un possibile scambio Correa-Rebic con l'Inter.