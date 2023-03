Il Crotone di mister Lamberto Zauli si avvicina alla trasferta di Latina. Nell'incontro di questo sabato 25 marzo (ore 14:30) dello stadio "Francioni" i calabresi dovranno schierare una formazione rimaneggiata dovendo fare a meno di cinque calciatori. L'unica nota positiva è il recupero del centrocampista Jacopo Petriccione, in dubbio fino a poche ore dalla gara e che invece potrebbe scendere in campo almeno nel secondo tempo.

Prevista a Latina una grande affluenza di pubblico per una sfida fondamentale in ottica play-off per i padroni di casa laziali.

Crotone, squadra da ridisegnare

L'undici iniziale del Crotone che scenderà in campo a Latina non potrà contare sulla presenza dei difensori Giuseppe Cuomo, Vasile Mogos e Federico Papini, tutti out per infortunio. Il tecnico Lamberto Zauli dovrà fare a meno anche di Theophilus Awua a centrocampo e di Augustus Kargbo in attacco, impegnato con la nazionale della Sierra Leone.

Recupero last-minute (ma difficilmente sarà impiegabile dal primo minuto) per Jacopo Petriccione. In porta dovrebbe essere confermato ancora una volta Paolo Branduani, favorito su Andrea Dini.

I precedenti fra Latina e Crotone

Andando a valutare i precedenti incontri tra Crotone e Latina in terra laziale lo storico mostra come i padroni di casa siano riusciti a vincere solamente una volta (nel torneo di Serie B 2014-2015 per 1-0).

Nelle 11 gare complessivamente disputate fra le due compagini c'è stato un solo successo nerazzurro, nove pareggi e una vittoria del Crotone. Nell'ultima gara fra le due (nella Serie B 2015-2016) il risultato maturato al termine dei 90 minuti è stato di 2-2.

Crotone, dopo la sfida col Latina ci saranno altre quattro gare prima dei play-off

Dopo la gara di Latina, il Crotone affronterà un mese di aprile con quattro gare in programma, di cui tre casalinghe. La prima sarà il 2 aprile con la sfida casalinga contro il Taranto - in tale data gli squali celebreranno il loro centenario - proseguendo la settimana successiva con la gara interna dell'8 aprile contro l'Audace Cerignola.

Nel penultimo turno match del 16 aprile ci sarà la sfida sul campo del Gelbison, prima di concludere la stagione regolare allo "Scida" il 23 aprile contro il Giugliano.

Gli squali, da secondi in classifica, secondo il calendario stilato dalla Lega Pro, dovrebbero scendere in campo nel secondo turno della fase nazionale dei play-off con sfida d'andata in programma il 16 maggio e gara di ritorno all'Ezio Scida fissata per il 20 maggio.