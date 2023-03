La dirigenza della Juventus avrebbe individuato il nuovo portiere per il futuro per il dopo-Szczesny; si tratterebbe di Marco Carnesecchi, attualmente in forza alla Cremonese ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

La Juventus punta su Carnesecchi per il futuro

Il club bianconero vorrebbe anticipare i tempi e provare a coprirsi nel ruolo di portiere per il futuro dopo Szczesny, il cui contratto scadrà nel giugno del 2024; la dirigenza starebbe pensando di ingaggiare il portiere Marco Carnesecchi.

L'estremo difensore classe 2000 è di proprietà dell'Atalanta e la Juventus avrebbe già avviato i contatti con i suoi agenti e con i collaboratori del club bergamasco per lavorare su una possibile cessione in estate.

Attualmente il portiere si trova in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese, ma difficilmente il club lombardo eserciterà questo diritto al termine del campionato, dove probabilmente si vedrà retrocessa nella serie cadetta, con conseguente perdita di alcuni pezzi pregiati ed un calo degli investimenti sul mercato; la rinuncia al portiere italiano sembrerebbe inevitabile.

La valutazione dell'Atalanta

Il club bergamasco avrebbe valutato il suo portiere intorno ai 15 milioni di euro; il suo contratto con l'Atalanta scadrebbe nel giugno 2026.

Secondo le ultime voci di calciomercato la trattativa potrebbe prendere il via in estate, soprattutto considerando che l'Atalanta avrebbe già in rosa tre differenti prospetti come portiere, tutti molto validi, e difficilmente tratterrebbe il giocatore se arrivasse un'offerta vicina alle richieste del club.

I numeri di Marco Carnesecchi

Il giovane portiere italiano è cresciuto calcisticamente nel Sant'Ermete, prima di passare nelle giovanili del Cesena, dove ha scalato le gerarchie fino ad arrivare all'Under 19.

Fu proprio il Cesena a cedere il cartellino del giocatore all'Atalanta a titolo definitivo nel gennaio 2017 per una cifra vicina a 1,37 milioni di euro, dopo una serie di prestiti proprio con il club bergamasco.

L'Atalanta ha fatto salire di categoria il portiere fino alla prima squadra, dove però non ha mai esordito; infatti Marco Carnesecchi è stato ceduto in prestito dal club bergamasco prima al Trapani e poi alla Cremonese, dove attualmente milita in Serie A.

Il suo prestito, con diritto di riscatto, scadrà nel giugno 2023 ed il portiere farà rientro all'Atalanta in attesa di una possibile nuova collocazione.

In questa stagione su 18 partite disputate in Serie A con la Cremonese, Marco Carnesecchi ha incassato 30 reti complessive, terminando con la porta inviolata solo in 2 occasioni.