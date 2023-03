Il Crotone di Lamberto Zauli, ormai aritmeticamente secondo nel girone C di Serie C, avrà a disposizione cinque match per arrivare nella miglior condizione possibile in vista dei playoff promozione.

Primo banco di prova è la gara di Latina di sabato 25 marzo (ore 14:30). Gli squali arriveranno a questo match con diverse assenze: Augustus Kargbo, Vasile Mogos, Giuseppe Cuomo, Theophilus Awua, Federico Papini e Jacopo Petriccione.

Un Crotone rimaneggiato

La sfida del "Francioni" presenterà in campo un Crotone che sarà costretto a fare la conta degli uomini a disposizione.

Il tecnico Lamberto Zauli non avrà l'attaccante Augustus Kargbo, convocato con la Nazionale della Sierra Leone e dovrà fare a meno di Vasile Mogos, out per problemi di natura fisica già dalla gara contro la Viterbese. A questi si aggiungerà il difensore Giuseppe Cuomo che si è fratturato la mano contro i laziali. Nelle ultime ore un problema fisico ha condizionato anche il centrocampista Jacopo Petriccione che, salvo imprevedibili recuperi, non dovrebbe prendere parte alla gara di Latina. Assenti per infortuni anche Theophilus Awua e Federico Papini.

Alla vigilia della sfida mister Zauli appare concentrato

Con un giorno di anticipo rispetto al classico appuntamento della vigilia, il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha voluto presentarsi in sala stampa per presentare questa sfida.

"Il mio compito è allenare una squadra importante, forte, che dovrà arrivare al meglio ai Play-Off. Portieri? Ho vuoto vedere all'opera Branduani, penso che il Crotone abbia due estremi difensori validi, due titolari. Il Latina? È una squadra che conosco, è un gruppo costruito per puntare ai Play-Off. Avremo diverse assenze, andremo a provare cose nuove.

Il Crotone sarà comunque competitivo al Francioni perché può contare su una rosa competitiva".

Latina e Crotone, seconda gara stagionale

La sfida d'andata tra il Crotone e il Latina, disputata allo Stadio Comunale Ezio Scida, ha sorriso ai padroni di casa. La vittoria era andata ai calabresi grazie a una rete di Vasile Mogos.

I nerazzurri, autori di un'ottima gara, si erano dovuti arrendere alla distanza, rimanendo anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Fabio Cortinovis.

La tradizione sembra inoltre strizzare l'occhio agli squali. Il Crotone in 11 precedenti a Latina ha perso solamente una volta su undici sfide, collezionando nove pareggi e portando a casa anche una vittoria. Il match fra le due squadre al Francioni manca dal torneo 2015-2016 di Serie B: Latina-Crotone 2-2.