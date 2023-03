L'Inter studia il mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale sarebbe quello di rinforzare la difesa in vista dell'addio ormai certo di Milan Skriniar e di quello molto probabile di Stefan De Vrij che non hanno rinnovato il contratto in scadenza a giugno, ecco che nel mirino ci sarebbe Victor Lindelof del Manchester United.

Per il centrocampo, invece, ci sarebbe l'occasione Dele Alli che non è riuscito ad imporsi neanche in Turchia nel Besiktas. Rivoluzione possibile anche per l'attacco dove Joaquin Correa dovrebbe essere ceduto.

Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach o in alternativa Vangelis Pavlidis dell'Az Alkmaar.

Le occasioni per la difesa e il centrocampo

La società nerazzurra avrebbe già provato a fare un sondaggio con il Manchester United per Lindelof a gennaio. Il ragazzo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2024. La strategia dell'Inter potrebbe essere quella di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un profilo molto utile per il 3-5-2 di Inzaghi.

Il centrocampo potrebbe accogliere invece Dele Alli al posto di Roberto Gagliardini. L'inglese non ha avuto un buon rendimento neanche in Turchia e potrebbe rilanciarsi in Italia.

L'Inter potrebbe ingaggiarlo in prestito e potrebbe dargli una buona opportunità per sfruttare le proprie caratteristiche da mezzala e in alternativa da seconda punta.

L'Inter pensa ad una rivoluzione offensiva

L'attacco potrebbe prevedere l'addio di Joaquin Correa che interesserebbe al Monza e che non si è mai imposto anche a causa di molti problemi fisici.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e piacerebbe a club che militano in Spagna e Premier League oltre che appunto alla squadra di Silvio Berlusconi.

I suoi possibili eredi potrebbero essere Marcus Thuram che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Borussia e Vangelis Vangelis Pavlidis.

Quest'ultimo sarebbe corteggiato anche da West Ham e Manchester United ma potrebbe essere un'ottima occasione per la società presieduta dagli Zhang. La valutazione del cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro e l'affare potrebbe sbloccarsi in estate.

Per quanto riguarda Thuram, invece, ci sarebbe da battere la concorrenza del Bayern Monaco che potrebbe offrire al ragazzo francese un contratto più importante dal punto di vista economico. Thuram potrebbe agire da seconda punta ma anche da prima punta. Da verificare infine il futuro di Romelu Lukaku - che vorrebbe rinnovare il prestito pur di non ritornare nel Chelsea che ne detiene il cartellino ma che non lo avrebbe inserito nel progetto tecnico del presente e del futuro - ed Edin Dzeko, che potrebbe rinnovare per un altro anno viste le garanzie date in questa stagione.