La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. In caso di cessione di Joaquin Correa potrebbe interessare l'attaccante dell'AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis.

Un nuovo nome per l'Inter: Vangelis Pavlidis dell'AZ

La squadra olandese che ha eliminato la Lazio in Conference League può contare da un paio di stagioni sul bomber greco classe '98 Vangelis Pavlidis; le sue prestazioni in Eredivisie hanno attirato l'attenzione di diversi club europei, fra cui anche l'Inter.

In questa stagione, tra campionato olandese e coppe europee, l'attaccante greco Pavlidis ha già segnato 19 reti e fornito 10 assist ai compagni, tra cui anche le due reti che hanno contribuito all'eliminazione del club laziale dalla Conference.

I suoi 11 centri in campionato lo hanno portato alla seconda posizione della classifica marcatori in Eredivise e nella prossima estate il bomber greco potrebbe rappresentare un'occasione per diversi club. Il 24enne fa anche parte ormai stabilmente della nazionale ellenica.

Il suo contratto con il club olandese andrà in scadenza nel giugno 2025, ma l'attaccante potrebbe partire per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro: su di lui sarebbe forte l'interesse dei nerazzurri soprattutto in caso di partenza di Joaquin Correa.

La situazione di Joaquin Correa all'Inter

L'attaccante argentino Correa fa fatica a imporsi nelle gerarchie di Simone Inzaghi, che pur lo aveva fortemente voluto per l'attacco dell'Inter nella scorsa stagione.

Per il giocatore il club nerazzurro ha investito oltre 30 milioni di euro e nella prossima finestra di mercato estiva vorrebbe provare a rientrare almeno parzialmente della spesa, piazzando il giocatore per circa 15-20 milioni di euro, che potrebbero servire per un acquisto proprio per la fase offensiva. In particolare Joaquin Correa potrebbe interessare al Siviglia.

Nel caso in cui l'attaccante argentino dovesse partire, al suo posto l'Inter starebbe seguendo diversi profili tra cui anche Vangelis Pavlidis, ma non solo: la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando anche la situazione di Marcus Thuram, francese vicecampione del mondo che dovrebbe andare in scadenza a fine giugno con il Borussia Monchengladbach e che potrebbe rappresentare un importante profilo per il futuro. Anche su di lui non manca comunque la concorrenza di vari club stranieri.