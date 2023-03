Poche ore ancora dopo di che andrà in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Con focus sui bianconeri, Massimiliano Allegri ha ancora più dubbi di formazione che risolverà solo dopo la riunione tecnica. Nella rifinitura il tecnico livornese ha comunque provato Matias Soulè al fianco di Dusan Vlahovic. Il numero 30 juventino sembra dunque essere favorito su Angel Di Maria che potrebbe partire dalla panchina visto che è reduce da un affaticamento muscolare.

Gatti in difesa

Per la delicata sfida all'Inter Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Alex Sandro, Paul Pogba, Fabio Miretti e Arek Milik, a loro si è aggiunto lo squalificato Moise Kean.

Una delle defezioni più pesanti è sicuramente quella di Alex Sandro, unico braccetto difensivo di sinistra mancino in rosa: a questo si aggiunge il fatto che Leonardo Bonucci non è al top della condizione e che quasi certamente andrà confermato Gatti, reduce si da una buona gara contro il Friburgo ma comunque molto poco impiegato quest'anno.

A completare la retroguardia insieme a Federico Gatti ci saranno Gleison Bremer e Danilo. A centrocampo, invece, ci sarà una novità rispetto al match contro il Friburgo dato che contro l'Inter dovrebbe toccare a Mattia De Sciglio che sembra favorito su Juan Cuadrado per una maglia da titolare. In mezzo e sulla sinistra ci saranno invece i titolarissimi Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Dubbio in attacco

Il grande dubbio di casa Juventus insomma rimane quello legato al partner d'attacco di Dusan Vlahovic. Al momento il favorito sembra essere Matias Soulè dato che il numero 30 juventino è stato provato tra i titolari nella rifinitura di ieri 18 marzo alla Continassa.

Non è da escludere nemmeno che alla fine possa comunque giocare Angel Di Maria che contro il Friburgo ha riposato proprio per essere in condizione per il match contro l'Inter: non stupirebbe troppo a dirla tutta una Juventus senza Di Maria, Chiesa e Cuadrado tra i titolari dato che Massimiliano Allegri ama tenere dei cambi in panchina che possano stravolgere l'andamento del match a gara in corso.

Grandi speranze vengono ovviamente riposte in Vlahovic a secco da 5 turni di Serie A ma in gol nel successo in casa del Friburgo sebbene su calcio di rigore.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Vlahovic.