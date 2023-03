L'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa a fine campionato e potrebbe salutare Denzel Dumries e Joaquin Correa. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, anche Simone Inzaghi sarebbe nel mirino di alcuni club esteri come Everton e Siviglia. Le prestazioni poco positive evidenziate in campionato potrebbero indurre la società al cambio della guardia a partire dalla prossima stagione.

Joaquin Correa e Dumfries potrebbero partire a giugno

L'Inter potrebbe decidere di fare cassa cedendo del calciatori che sono stati acquistati per garantire un salto di qualità ma che hanno deluso le aspettative.

Si tratterebbe di Joaquin Correa e Denzel Dumfries. L'argentino, limitato dai tanti infortuni, sarebbe finito nei pensieri del Monza. L'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, starebbe pensando all'ex Lazio per un colpo ambizioso in vista del prossimo campionato. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma il Monza potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per convincere la società nerazzurra che non lo ritiene fondamentale per il progetto tecnico. La trattativa potrebbe sbloccarsi in estate anche perché i due club detengono ottimi rapporti dopo aver concluso le operazioni Stefano Sensi e Di Gregorio.

Il Manchester United potrebbe essere ancora interessato alla prestazioni di Denzel Dumfires.

L'olandese piacerebbe anche al Chelsea ed avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro . I Red Devils potrebbero mettere sul piatto come contropartita tecnica il cartellino di Diogo Dalot che sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Il portoghese ha già giocato in Italia ma non verrebbe accettato dalla dirigenza presieduta dagli Zhang perché preferirebbero imbastire delle trattative slegate.

La cessione di Dumfries potrebbe garantire una netta plusvalenza dopo che è stato ingaggiato per circa 15 milioni di euro bonus compresi.

Inzaghi tentato da Everton e Siviglia per il prossimo campionato

A salutare l'Inter potrebbe essere anche Simone Inzaghi e ci sarebbe l'idea Klopp. Il tecnico sarebbe in discussione da diversi mesi dopo le prestazioni negative evidenziate in Serie A.

Sulle tracce dell'ex Lazio ci sarebbero squadre estere che vorrebbero rilanciarsi come Siviglia ed Everton.

Il tecnico potrebbe accettare l'avventura lontano dall'Italia. L'Inter, invece, starebbe nuovamente tentando di riportare Antonio Conte alla Pinetina. Il coach del Tottenham non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e interesserebbe anche alla Roma e alla Juventus. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che richiede.