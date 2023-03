L'Inter si sta guardando intorno già con largo anticipo per rinforzare le fasce al termine di questa stagione. Per questo motivo nelle ultime ore si starebbe facendo largo una suggestione di mercato, il possibile ritorno di Ivan Perisic. Operazione tutt'altro che semplice, ma il Tottenham non sembra ritenere incedibile il laterale croato e questo potrebbe aprire scenari imprevisti. Perisic lo scorso anno è stato sicuramente uno dei migliori della rosa nerazzurra, 49 presenza, 9 assist e 10 gol, tra cui la doppietta messa a segno nella finale di Coppa Italia che ha consegnato ai meneghini l'ambito trofeo ai danni degli acerrimi nemici della Juventus.

I tentativi dell’Inter di trattenerlo a Milano sono stati numerosi, tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio erano arrivati a discutere con l’entourage del calciatore di un piano d’ingaggio da cinque milioni di euro più bonus. Il calciatore però, stanco di attendere, ha deciso di alzare bandiera bianca, fare le valigie e salutare.

Perisic vorrebbe tornare all'Inter

Ivan Perisic avrebbe intenzione di ritornare a Milano vista la deludente stagione che sta trascorrendo con la maglia del Tottenham, è questa la notizia riportata da Marco Barzaghi. Secondo il giornalista Perisic avrebbe confidato agli ex compagni di voler tornare in nerazzurro, soprattutto perché avrebbe capito che a fine stagione Conte lascerà Londra, e questo potrebbe complicare ulteriormente le cose per il giocatore croato.

Perisic dopo l'approdo in Inghilterra, nonostante le ripetute iniezioni di fiducia da parte dell'allenatore che lo ha schierato in campo 35 volte su 38, sta avendo diverse difficoltà: sono ancora zero i gol con gli Spurs.

Il croato sembra rimpiange di aver lasciato Milano per il Tottenham, e se potesse tornerebbe indietro di un anno per cambiare il suo futuro.

Resterebbe in nerazzurro, non lascerebbe un ambiente che lo ha valorizzato, che lo ha fatto sentire a casa.

Perisic può essere il jolly giusto per l’Inter

Nonostante la fascia sinistra dell'Inter sia ampiamente coperta, vista l'ottima stagione di Federico Dimarco e i miglioramenti progressivi di Robin Gosens che lo avvicinano sempre più al Robin visto negli scorsi anni a Bergamo, Perisic rappresenterebbe ancora un jolly importante per il 3-5-2 nerazzurro.

Il trentaquattrenne infatti può giocare su entrambe le fasce grazie alla sua capacita di calciare e dribblare con entrambi i piedi, inoltre in casi di necessità può essere schierato anche come seconda punta. Proprio sulla parte destra il croato potrebbe ritagliarsi un spazio importante, dato che la fascia subirà molto probabilmente una netta rivoluzione: Bellanova non verrà riscattato dal Cagliari, D'Ambrosio potrebbe lasciare a parametro zero (l'Inter non sembra intenzionata a offrire il rinnovo) e Dumfries potrebbe essere sacrificato per sistemare il bilancio.

Perisic attualmente al Tottenham percepisce oltre 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che l'Inter non può sostenere soprattutto se si considera l'eta avanzata del giocatore.

Molto importante però potrebbe essere la volontà del croato che potrebbe decidere di ridursi notevolmente l'ingaggio pur di ritornare a Milano (come fatto da Lukaku), magari 'accontentandosi' di una cifra vicina ai 4 milioni.