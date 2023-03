La dirigenza dell'Inter nei prossimi mesi potrebbe valutare l'ipotesi di scambiare l'esterno olandese Denzel Dumfries con il laterale destro del Manchester United Diogo Dalot.

L'ex Milan sta ben figurando in Premier League e i nerazzurri vorrebbero concludere l'operazione nella prossima estate.

L'idea dell'Inter: uno scambio tra Dumfries e Dalot

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già considerato tra i possibili partenti in estate l'esterno olandese Denzel Dumfries; nelle ultime ore è intanto emerso il possibile desiderio da parte dei nerazzurri di provare a proporre uno scambio con il Manchester United.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe scambiare Dumfries con il laterale destro ex Milan Diogo Dalot; il giocatore è "esploso "in questa stagione in Premier League e un suo ritorno in Italia sarebbe gradito anche dall'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che lo vorrebbe come rinforzo per la fascia.

Il Manchester United sarebbe altrettanto interessato all'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries e dunque l'operazione potrebbe prendere il via nella prossima estate.

Diogo Dalot andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 e nonostante la buona stagione non si starebbe ancora parlando di un possibile rinnovo; il giocatore potrebbe dunque finire comunque sul mercato a prescindere dalla proposta nerazzurro di uno scambio con Dumfries.

I numeri dell'esterno del Manchester United

Diogo Dalot in questo campionato di Premier League ha disputato 18 partite senza alcuna marcatura ma collezionando due assist per i compagni; in Europa League ha giocato sette partite, con una realizzazione e un assist a referto.

Il giocatore era stato in prestito per una stagione al Milan, nel campionato 2020/2021, senza brillare troppo; richiamato al Manchester United, in questa stagione sta trovando la titolarità e maturando esperienza internazionale necessaria.

Il Manchester United aveva comprato il cartellino di Diogo Dalot nell'estate del 2018 dal Porto per una cifra vicina ai 22 milioni di euro.

Nella nazionale portoghese ha esordito nel giugno 2021; da allora ha totalizzato 10 presenze e due marcature.

Le alternative sulla fascia destra dell'Inter

Se sulla fascia mancina la squadra nerazzurra si sente coperta con le prestazioni di Federico Dimarco e di Robin Gosens, sulla destra invece l'Inter vorrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la formazione a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Oltre a Diogo Dalot, nome emerso solamente nelle ultime ore, i rumors di calciomercato parlando di un interessamento della dirigenza nerazzurra verso l'esterno destro del Club Brugge Tajon Buchanan.