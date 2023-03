Inter e Juventus studiano già i primi nomi per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

La società nerazzurra avrebbe bisogno di un attaccante in vista dei possibili addii di Romelu Lukaku e Joaquin Correa e starebbe pensando a Vedat Muriqi del Maiorca e a Eden Hazard del Real Madrid. Potrebbe lasciare la Pinetina anche Marcelo Brozovic, che interesserebbe all'Atletico Madrid.

Il centrocampista Sergej Milinkovic Savic, intanto, sarebbe sempre nei radar della Juventus.

Muriqi e Hazard potrebbero interessare all'Inter

L'Inter potrebbe sondare il profilo di Vedat Muriqi per il reparto offensivo.

Il calciatore potrebbe interessare se dovesse partire Correa, negli ultimi mesi limitato soprattutto dai tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Il calciatore del Kosovo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro ed è già stato allenato da Inzaghi nella comune esperienza alla Lazio

La società interista potrebbe poi fare un tentativo per Eden Hazard del Real Madrid. Il belga potrebbe lasciare la corte di Carlo Ancelotti a fine stagione. Si potrebbe imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il suo contratto scade nel 2024, ma non sarebbe esclusa neppure una sua rescissione contrattuale già questa estate. L'ostacolo principale per i nerazzurri, comunque, riguarderebbe l'alto ingaggio che percepisce.

Il belga sarebbe utile poiché in grado di giocare sia da prima che da seconda punta.

Un nome per l'attacco dell'Inter potrebbe essere anche quello di Vincenzo Grifo del Friburgo. Il calciatore italiano, già da un paio d'anni nel giro della nazionale di Mancini, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Il futuro di Brozovic potrebbe essere in Spagna

Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere alla corte di Diego Simeone all'Atletico Madrid, che vorrebbe potenziare il centrocampo.

La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro, ma i Colchoneros potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Saul Niguez per abbassare le pretese dei dirigenti meneghini.

Saul sarebbe un profilo congeniale come mezzala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Milinkovic-Savic sarebbe nei piani della Juventus

La Juventus potrebbe invece provare a battere la concorrenza di Inter e Arsenal per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio sarebbe valutato circa 70 milioni di euro, ma nella trattativa - per abbassare tale cifra - potrebbe essere inserito il nome di Arthur Melo, che interesserebbe molto per caratteristiche tecniche all'allenatore toscano, Maurizio Sarri. Il brasiliano è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Liverpool ma non dovrebbe continuare la sua avventura in Inghilterra, dove non ha praticamente mai giocato in questi mesi.