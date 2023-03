Secondo le ultime di mercato, la Juventus in estate potrebbe effettuare diverse modifiche a centrocampo, perdendo Adrien Rabiot a parametro zero e non riscattando Leandro Paredes dal PSG.

Al loro posto, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Rodrigo De Paul, considerato dall'Atletico Madrid cedibile per una cifra vicina ai 40 milioni di euro e Houssem Aouar, fantasista del Lione che a fine stagione potrebbe liberarsi come svincolato.

Calciomercato Juventus, a centrocampo si penserebbe diverse mosse tra cui l'entrata di De Paul

La Juventus, in estate, potrebbe effettuare una rivoluzione nel settore del centrocampo: Adrien Rabiot, che andrà in scadenza di contratto con i bianconeri al termine della stagione in corso, non dovrebbe rinnovare, probabilmente per raggiungere un club di Premier League.

Mentre Leandro Paredes non avrebbe convinto Massimiliano Allegri e di conseguenza potrebbe ritornare al PSG che lo aveva girato in bianconero la scorsa estate con la clausola del prestito e diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

Al loro posto la Juventus starebbe già pensando a due possibili sostituti che secondo le ultime indiscrezioni avrebbero i nomi di Rodrigo De Paul e Houssem Aouar. Per quanto concerne De Paul, il calciatore argentino sarebbe stato indicato dal "Cholo" Simeone come uno di quei profili da poter cedere per monetizzare. Il suo costo sarebbe stesso che i "Colchoneros" spesero per comprarlo due anni fa dall'Udinese, vale a dire 40 milioni di euro.

Aouar potrebbe andare in scadenza di contratto con il Lione, la Juventus seguirebbe il suo profilo

L'altro nome che la Juventus seguirebbe per la prossima estate sarebbe quello di Houssem Aouar, centrocampista francese attualmente in forza al Lione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il fantasista classe '98 che andrà in scadenza di contratto con la compagine transalpina nella prossima estate, non avrebbe la volontà di firmare il rinnovo con la stessa.

Di conseguenza a giugno, Aouar potrebbe liberarsi a parametro zero, divenendo uno dei profili più appetibili sul mercato. La Juve, che gradirebbe inserire calciatori di qualità nella propria mediana, vorrebbe farsi trovare in prima fila per portarlo alla Continassa, ma oltre ai bianconeri su Aouar ci sarebbero già diversi club del campionato italiano, ossia l'Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho.