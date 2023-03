La dirigenza dell'Inter starebbe monitorando un possibile colpo a parametro zero per la prossima estate: Eden Hazard infatti potrebbe svincolarsi consensualmente dal Real Madrid e finire nel mirino del club nerazzurro.

L'idea Eden Hazard per l'Inter del futuro

Eden Hazard sarebbe finito ai margini del progetto del Real Madrid; in quest'ultima stagione ha raccolto solamente 7 presenze totali con la maglia dei 'blancos' ed il suo rapporto con l'allenatore Carlo Ancelotti sembrerebbe ridotto ai minimi termini.

Il centrocampista offensivo classe 1991 potrebbe pertanto chiedere al Presidente del Real Madrid Florentino Perez una rescissione consensuale del contratto nella prossima estate.

Questa opzione potrebbe accontentare sia il giocatore, alla ricerca di più spazio e titolarità, sia il club, che starebbe riformulando la sua politica con una revisione del tetto degli stipendi dei sui calciatori.

Qualora Eden Hazard rescindesse con il Real Madrid, sul giocatore potrebbe esserci l'interesse dell'Inter, che starebbe valutando una lista di possibili rinforzi per la zona mediana del campo, con predilezione per la fase offensiva; il profilo del centrocampista belga potrebbe ben adattarsi alle esigenze della società nerazzurra sul mercato.

Le alternative a centrocampo per l'Inter del futuro

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando su numerosi profili per il centrocampo dell'Inter della prossima stagione, in particolare per la fascia destra, con predilezione per i parametri zero ma senza sottovalutare possibili investimenti per nuovi giocatori di prospettiva.

Il primo indiziato ad arrivare in nerazzurro potrebbe essere Tajon Buchanan, esterno offensivo del Club Brugges.

Il ventiquattrenne nazionale canadese sarebbe valutato intorno ai 12 milioni di euro; il suo contratto con il Brugges andrà in scadenza nel giugno 2025.

L'Inter starebbe monitorando anche il profilo di una vecchia conoscenza italiana, l'ex Milan Diogo Dalot su cui c'era anche la Juventus.

Il club inglese potrebbe valutare una sua cessione in estate qualora non si riuscisse a lavorare su di un rinnovo del suo contratto con i 'red devils'; la dirigenza nerazzurra anche in questo caso starebbe valutando un investimento, ma la pista si sarebbe raffreddata nelle ultime settimane.

Sulla corsia di sinistra invece i nerazzurri dovranno probabilmente resistere agli assalti estivi della Premier League per Federico Dimarco; Robin Gosens sembrerebbe essersi confermato per la prossima stagione con le ultime importanti prestazioni, soprattutto in campionato.