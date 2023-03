La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Friburgo. Per questa partita i bianconeri si portano dietro diversi dubbi legati alle condizioni di alcuni giocatori. La Juventus non avrà certamente a disposizione Paul Pogba, Alex Sandro e Arek Milik. Restano a forte rischio Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. L'unico certo di recuperare è Angel Di Maria. El Fideo è stato a completo riposo per alcuni giorni proprio per poter essere al top per il match di giovedì 16 febbraio. Per quanto riguarda Federico Chiesa, ogni decisione verrà presa solo nel pomeriggio di domani 15 marzo prima della partenza della Juventus per la Germania.

Dunque, almeno per ora, Leonardo Bonucci e il numero 7 juventino restano in forte dubbio.

La Juventus senza alcuni giocatori

La Juventus dovrà affrontare la trasferta di Friburgo senza Paul Pogba, Alex Sandro e Arek Milik. Il francese si è fermato prima della gara contro la Sampdoria e rientrerà solo dopo la sosta. Pogba sta vivendo un momento complicato perché pensava di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici. Adesso il numero 10 juventino deve fare i conti con un nuovo stop e il suo umore è ai minimi storici. La speranza di Pogba sarebbe quella di sfruttare la pausa per tornare in campo ai primi di aprile. Un'altra assenza pesante per la Juventus in vista dell'Europa League è quella di Alex Sandro.

Infatti, il brasiliano è uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri che per questo motivo sta studiando alcune alternative. La prima potrebbe essere quella di spostare Mattia De Sciglio nel terzetto con Danilo e Gleison Bremer. Le altre opzioni porterebbero a Daniele Rugani e Federico Gatti, ma al momento le loro quotazioni sarebbero al ribasso.

Mentre Leonardo Bonucci resta in dubbio ma anche in caso di recupero sembra difficile possa essere titolare. In caso di spostamento di Mattia De Sciglio in difesa, a quel punto a centrocampo sulla destra giocherebbe Juan Cuadrado. In mezzo, invece, non sembrano esserci dubbi e si muoveranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra ci sarà Filip Kostic.

Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe esserci il rientro di Angel Di Maria che giocherà al fianco di Dusan Vlahovic [VIDEO]. In panchina ci sarà anche Moise Kean che potrebbe entrare a gara in corso.

Domani 15 marzo la partenza per Friburgo

La Juventus, nella giornata di domani 15 marzo, si allenerà al mattino alla Continassa e poi nel pomeriggio partirà direzione Germania. Una volta arrivati in Germania i giocatori si sposteranno in ritiro mentre Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e probabilmente scioglierà i dubbi di formazione.