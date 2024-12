Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, rischierebbe di essere già arrivato al capolinea della sua avventura con il club bianconero. Secondo Campi, il ds toscano dovrebbe restare a Torino fino al prossimo giugno per poi essere giudicato in base all'operato svolto.

Campi a sorpresa: 'Salvo trofei vinti, credo che quello di giugno sarà l'ultimo mercato che farà Giuntoli a Torino'

"Non sono convinto che Giuntoli duri ancora molto.

Per me, a giugno fa il suo ultimo mercato in bianconero. Salvo trofei", questo è quanto scritto da Graziano Campi in un messaggio pubblicato dal giornalista nelle scorse ore sul proprio account X. Un'affermazione che ha scatenato davvero tante interazioni e che ha costretto lo stesso Campi ha precisare il concetto espresso con un secondo messaggio: "Ho scritto che, salvo trofei, quello di giugno sarà l'ultimo mercato di Giuntoli. Significa che può fare il mercato anche per la prossima stagione e che se vince (quest'anno o il prossimo) non verrà cacciato".

Campi, in un terzo messaggio, ha utilizzato la sua consueta ironia per descrivere la situazione inerente gli infortuni che sta colpendo la Juventus in queste settimane: "Se qualche amico pugliese avesse per caso la seconda maglia della Juventus, è pregato di presentarsi domenica allo stadio di Lecce perché ci mancano un paio di persone per arrivare a 11.

Il numero e il nome lo mette Juve a spese sue. Il campo è già pagato. Chiedere di Thiago".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Come si può pretendere un trofeo con una rosa cosi giovane e tanti infortuni?'

Come già anticipato, il messaggio scritto da Campi in merito a Giuntoli e ad una sua possibile uscita dalla Juventus, ha catturato l'attenzione di tanti tifosi sul web: "Come si fanno a pretendere trofei avendo l'età media più bassa (magari dirai che nessuno gliel'ha richiesta), e un tasso di infortuni di questo calibro?", sostiene un utente su X.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Graziano, abbi più fede nella Juventus. È il primo mercato che fa, la stagione è appena iniziata, ha fatto i miracoli con gli spiccioli, ha abbassato il monte ingaggi, siamo la squadra con l’età media più bassa, ci sono tanti infortuni".

Un terzo utente, ancora, si distacca sottolineando: "Al momento i fatti e i dati indicano un fallimento epocale delle strategie.

Dubito molto che non la paghi già a giugno. Lo può salvare solo lo stato tragico dei conti ed un mercato che ha comunque dato sollievo ai bilanci agonizzanti, facendo passare in secondo piano i risultati sportivi. Purché si entri in Champions, ovviamente".