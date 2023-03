Nelle scorse ore il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della trasmissione Pressing della sconfitta incassata dalla Juventus contro la Roma per 0 a 1. Della gara giocata all'Olimpico ieri sera, hanno scritto anche Andrea De Caro, sulle pagine della Gazzetta dello Sport ed il giornalista Massimo Pavan su TuttoJuve.com

Zazzaroni: "I problemi della Juve non giustificano gli alti ed i bassi della squadra bianconera"

Ivan Zazzaroni ha commentato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing, la sconfitta della Juventus maturata nella serata di ieri contro la Roma per 0 a 1.

Il Direttore del Corriere dello Sport si è dapprima concentrato sulle prestazioni di due calciatori sembrati poco in forma, Dusan Vlahovic e Paul Pogba: "Vlahovic è un problema, non ha toccato un pallone e Pogba mi sembra ormai un ex giocatore". Zazzaroni è poi sceso nel dettaglio della partita giocata tra Roma e Juventus, asserendo quanto segue: "Non basta la penalizzazione per giustificare gli alti e bassi della Juventus ma sicuramente non aiuta. Il primo tempo è stato orribile, il secondo divertente ma calcio poco. Avrei voluto dire il contrario ma la mia stima nei confronti di Allegri e Mourinho non cambia e poi la Juve ha preso anche tre pali".

Di Caro: "Ieri la Roma ha fatto suo il motto della Juve, vincere è l'unica cosa che conta"

Della partita giocata tra Roma e Juventus ha scritto anche Andrea Di Caro. Il giornalista, in un editoriale scritto sulla Gazzetta dello Sport, ha dunque incensato il pragmatismo mostrato dalla formazione guidata da José Mourinho: "La Roma di ieri ha fatto suo il motto storicamente della Juve: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta.

Per circa un'ora Roma-Juve è stato il peggior spot del calcio italiano nel mondo. Partita che definire brutta, è dire poco. Soprattutto per lo schieramento di Mourinho, che ha giocato con cinque difensori, due mediani difensivi e due centrocampisti a supportare Dybala". Di Caro ha poi evidenziato come la partita sia stata caratterizzata da un tatticismo molto marcato, che ha ricordato sotto alcuni aspetti un calcio di altri tempi che è stato interrotto unicamente dalla giocata individuale fatta da Gianluca Mancini.

Pavan: "Tre sconfitte nelle gare più complicate sono un dato che fa sorgere delle domande"

Anche Massimo Pavan sulle pagine di TuttoJuve.com, ha commentato la partita persa dalla Juventus contro la Roma. Ecco quanto scritto dal giornalista nelle scorse ore: "La Juventus a Roma non è stata fortunata ma una domanda bisogna farsela, sono tre sconfitte nelle tre gare più complicate e soprattutto pochi gol realizzati, in queste partite vinci solo se sei perfetto, la Juventus ha perso per un episodio, ma purtroppo non poteva perdere".