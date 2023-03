La partita di Dusan Vlahovic giocata ieri sera nel match perso dalla Juventus contro la Roma per 0 a 1, ha fatto storcere il naso a diversi tifosi della formazione bianconera che sul web hanno criticato la performance del numero 9 serbo. Di Vlahovic e dell'espulsione ottenuta da Moise Kean per un gesto violento, ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

Vlahovic si vede poco con la Roma, i tifosi insorgono sul web: "E' un fantasma, abbiamo buttato i soldi sul mercato"

Nella serata di ieri la Juventus ha interrotto la sua striscia positiva di risultati in campionato, perdendo per 1 a 0 contro la rocciosa Roma di José Mourinho.

Tra i bianconeri che hanno deluso maggiormente sul prato dell'Olimpico si è evidenziato Dusan Vlahovic, centravanti serbo che è stato praticamente annullato dalla marcatura a uomo di Chris Smalling. La prestazione opaca del classe 2000 non è andata giù a diversi tifosi della Juve, che si sono riversati sul web per criticarlo: "Vlahovic è riuscito a giocare 97 minuti senza toccare mai la palla. Credo sia un record" o ancora: "Tanta sfortuna stasera, ma giochiamo sempre in 10, anche prima dell’espulsione, Vlahovic sono soldi buttati".

C'è chi, tra i tifosi della Juve, punta il dito non solo contro Dusan Vlahovic ma anche su altri elementi della rosa bianconera: "Juventus con in campo Pogba, Chiesa, Di Maria, Vlahovic contemporaneamente.

Roba che normalmente dovrebbe far venire i brividi solo a vederla, invece ora come ora fa ridere chiunque". Infine, tra i supporter della "Vecchia Signora" c'è chi oltre ad aver criticato Vlahovic, ha bocciato Moise Keane, attaccante della Juventus che si è fatto espellere per un gesto antisportivo dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo: "Peccato, buona Juve ma Vlahovic non ne prende una e Kean sarebbe ora che cambi aria".

Non è un caso che si vadano intensificando i rumors su una possibile partenza di Vlahovic che piacerebbe al Bayern Monaco.

Impallomeni: "Vlahovic sta diventando un problema per la Juventus. Kean? no comment"

Della partita giocata da Dusan Vlahovic e del brutto gesto commesso da Moise Keane ha parlato anche Stefano Impallomeni.

L'ex calciatore, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha dunque detto dei due calciatori della Juventus: "Flop Vlahovic, che sta diventando un problema. Non so se dipende dall'allenatore, dal gioco, da lui. Kean no comment, poi il Milan che è tornata impaurita. Ha un potenziale enorme ma è diventata una squadra normale, vulnerabile, che rischia fortemente di andare in Europa League". Impallomeni ha poi lodato José Mourinho per la vittoria ottenuta contro la Juventus e Gianluca Mancini per il gol vittoria che ha permesso ai giallorossi di ottenere i 3 punti.