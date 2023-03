La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro la Roma, arrivata in maniera immeritata se si considerano le tante occasioni avute dai bianconeri oltre ai 3 pali colpiti.

Una sconfitta che purtroppo per la squadra non dà seguito al successo contro il Torino in campionato per 4-2. Continuano inoltre le difficoltà in zona realizzativa per Dusan Vlahovic, che se da una parte è migliorato dal punto di vista del gioco, dall'altra non riesce ad incidere in maniera decisiva in fase di finalizzazione.

Il giocatore però continua ad avere diversi estimatori, su tutti il Bayern Monaco, che come scrive Calciomercato.it avrebbe assistito al match Juventus-Torino proprio per osservare il calciatore serbo.

Una stagione quella di Vlahovic condizionata dalla pubalgia che gli ha fatto saltare diversi match nella prima parte di stagione e numerose partite a gennaio. In 24 match disputati in questa stagione ha segnato 10 gol. La sua valutazione di mercato è di circa 90 milioni di euro.

Il Bayern Monaco potrebbe fare un'offerta per Vlahovic a giugno

Dopo l'addio di Lewandowski non è arrivato un sostituto, per questo il Bayern Monaco starebbe pensando ad un grande investimento nel ruolo nel calciomercato estivo. La Juventus valuta Vlahovic circa 90-100 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata dalla società bianconera non solo per sostituirlo ma anche per rinforzare il centrocampo.

Potrebbe non essere riscattato ad esempio Leandro Paredes oltre al fatto che Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare a parametro zero le società bianconera.

Arrivato a Torino nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro, Vlahovic non è riuscito ad incidere come ci si aspettava soprattutto per la pubalgia che ne ha fortemente condizionato l'impiego: oltre a questo sembra esserci una sorta di incompatibilità tattica con il gioco voluto da Massimiliano Allegri, che non punta ad esaltarne le caratteristiche prediligendo un gioco più 'difensivo'.

Proprio per questo motivo, per una cifra tra i 90 e i 100 milioni, i dirigenti juventini potrebbero pensare di farlo partire.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche per rinforzare il settore difensivo. Si parla del possibile arrivo di almeno due terzini, uno sinistro ed uno destro. Molto dipenderà dal futuro professionale di Alex Sandro che potrebbe anche rimanere e da quello di Juan Cuadrado, con il profilo di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, che continua a piacere. L'alternativa allo spagnolo sarebbe Carlos Augusto del Monza che tanto bene sta facendo quest'anno nella massima serie.