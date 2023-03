La Juventus sta vivendo uno delle stagioni più difficili della sua storia recente per vicende sportive ed extra campo, ovvero la situazione giudiziaria. Se però negli ultimi giorni sembrano arrivare buone notizie sul fronte penalizzazione (conferme da diversi giornali) lo stesso non si può dire del gioco espresso dalla squadra bianconera. Manca evidentemente qualità a centrocampo, con la delusione Paredes e i tanti infortuni di Pogba che non gli stanno garantendo minutaggio. Il francese dopo essere stato escluso dal match di Europa League contro il Friburgo per essere arrivato in ritardo, ha saltato anche quello contro la Sampdoria per un problema muscolare.

Il centrocampista dovrebbe rientrare dopo la pausa nazionale. Il francese dal suo arrivo a Torino ha giocato mezz'ora, con una gestione non ideale degli infortuni come nel caso del problema al menisco di inizio stagione. Secondo la stampa spagnola il francese potrebbe lasciare Torino nel Calciomercato estivo. Si parla di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain soprattutto se la società francese decidesse di affidarsi a Zinedine Zidane come tecnico.

Il giocatore Pogba potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe lasciar partire Paul Pogba nel calciomercato estivo. Il centrocampista piace al Paris Saint Germain, una partenza che potrebbe concretizzarsi se Zidane dovesse accettare un'eventuale offerta come tecnico da parte della società francese.

La Juventus lo lascerebbe partire andando ad alleggerire in maniera importante il monte ingaggio considerando che con i bonus Pogba guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione. Oltre al francese un'altra delusione della stagione potrebbe lasciare Torino. La società bianconera starebbe pensando di non riscattare Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain.

Per acquistarlo la società bianconera dovrebbe spendere circa 20 milioni di euro oltre a confermare un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Due possibili partenze che porterebbero un alleggerimento evidente del monte ingaggi da parte della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Angel Di Maria.

L'argentino gradirebbe la permanenza a Torino e potrebbe arrivare un'intesa contrattuale per un'altra stagione. Per quanto riguarda invece Adrien Rabiot i due gol contro la Sampdoria confermano la crescita del francese ma attualmente sembra difficile la sua conferma per la stagione 2023-2024. Potrebbe partire Cuadrado, per quanto riguarda invece Alex Sandro si valuta un prolungamento di contratto con ingaggio da 6 milioni di euro a stagione dilazionato in due stagioni.