L'Inter non sta vivendo un momento semplicissimo in campionato, dove è seconda in classifica ma viene da vari passi falsi che hanno messo in discussione la posizione di Simone Inzaghi. Intanto, la società nerazzurra ha cominciato a muoversi anche per rinforzare al meglio la rosa nella prossima stagione. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello di centrocampo, dove si cerca un elemento con qualità fisiche, come dimostra anche il sondaggio fatto a gennaio per Franck Kessié, che potrebbe tornare di moda a giugno. Ma un altro nome finito nel mirino sarebbe quello di Tanguy Ndombelé, attualmente in forza al Napoli, pur essendo di proprietà del Tottenham.

Il Milan nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe intervenire per rinforzare la difesa, soprattutto se Stefano Pioli dovesse continuare a giocare con la difesa a tre. Uno dei nomi che sarebbe finito nel mirino dei rossoneri è quello di Peer Schuurs, che tanto bene sta facendo nella sua prima stagione al Torino, non facendo rimpiangere Gleison Bremer.

Ndombelé può essere offerto all'Inter

L'Inter è alla ricerca di un centrocampista che possa portare grande fisicità all'interno della rosa. Lo testimonia il fatto che a gennaio si parlava di un possibile approdo di Franck Kessié, che alla fine ha deciso di restare a Barcellona almeno fino a giugno per cercare di giocarsi le proprie chance, rimandando ogni discorso a giugno.

Ma per l'estate la società nerazzurra potrebbe sondare altre piste e tra queste ci sarebbe anche quella di Tanguy Ndombelé, che ora è in prestito al Napoli, ma il cartellino è di proprietà del Tottenham.

Difficilmente gli azzurri decideranno di esercitare il diritto di riscatto, che ammonta a 30 milioni di euro, anche perché il centrocampista francese non sta trovando molto spazio all'ombra del Vesuvio, dove ha collezionato soltanto tre presenze da titolare.

Gli Spurs, dunque, sarebbero pronti a offrire ai milanesi proprio il cartellino di Ndombelé per arrivare a Marcelo Brozovic, centrocampista croato, che l'Inter potrebbe cedere per abbassare anche il monte ingaggi.

La possibile proposta del Milan al Torino

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Perr Schuurs per rinforzare la difesa la prossima estate.

Il centrale olandese è stato acquistato dal Torino l'anno scorso per non far rimpiangere Gleison Bremer, ceduto alla Juventus, e sta riuscendo in quella che sembrava un'impresa. Arrivato all'ombra della Mole dall'Ajax per 9 milioni di euro, ora è valutato almeno 20-25 milioni di euro. I rossoneri, però, potrebbero giocarsi almeno due contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico: Gabbia, valutato 5 milioni, e uno tra Messias e Saelemaekers, valutati entrambi tra gli 8 e i 10 milioni di euro.