La dirigenza del Manchester City starebbe valutando un'eventuale offerta per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. I 'citizens' potrebbero arrivare a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per portare il difensore italiano in Premier League nella prossima stagione.

L'idea del City per la difesa: Alessandro Bastoni

Secondo alcune voci di calciomercato il Manchester City starebbe ragionando su un'eventuale proposta all'Inter di circa 60 milioni di euro per il cartellino di Alessandro Bastoni, e i nerazzurri starebbero temporeggiando, in attesa della prossima finestra di mercato e della decisione del difensore sul rinnovo contrattuale.

Infatti il contratto di Alessandro Bastoni non è in scadenza in questo giugno, ma in quello del 2024; per questo motivo l'Inter vorrebbe lavorare su un prolungamento di contratto fino al 2028, ma se questo non dovesse accadere il difensore italiano potrebbe essere messo sul mercato già in questa estate così da evitare un altro possibile 'caso Skriniar' al termine della prossima stagione.

Sul difensore nerazzurro ci sarebbe anche l'interesse di altre big della Premier League, tra cui Liverpool e Manchester United, che potrebbero scatenare una vera e propria asta al rialzo nella prossima finestra di mercato.

Il procuratore di Bastoni nelle scorse settimane avrebbe ha lasciato intendere che il difensore è un grande tifoso nerazzurro e che il suo intento sarebbe quello di rimanere a Milano, ma intanto il rinnovo contrattuale sta slittando di settimana in settimana.

La situazione del contratto di Alessandro Bastoni

Il difensore italiano classe 1999 ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2024 con uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti all'anno più eventuali bonus legati a qualificazione Champions League e passaggi del turno, che portano il valore totale a circa 4 milioni di euro.

Secondo fonti vicine agli agenti del giocatore, Alessandro Bastoni vorrebbe un contratto da top player, con una cifra ritoccata di almeno un paio di milioni di euro a stagione, avvicinandolo a quello di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando con gli agenti del giocatore ed avrebbe proposto un contratto di circa 4,5 milioni di euro a stagione, con bonus qualificazioni e premi legati al rendimento personale del calciatore, ma non sembrerebbero essere ancora sufficienti per arrivare alla firma. La distanza tra domanda e offerta è di circa 1,5 milioni di euro.