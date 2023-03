Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe pensando di riportare per la terza volta alla Continassa Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid valutato circa 15 milioni di euro. Inoltre la formazione bianconera osserverebbe con attenzione anche Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City che potrebbe liberarsi dalla formazione inglese a parametro 0 nella prossima estate.

Nella prossima campagna acquisti la Juventus potrebbe tentare di far tornare per la terza volta Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo, attualmente in forza all'Atletico Madrid, non dovrebbe rinnovare il suo contratto che andrà in scadenza con il "Colchoneros" nel prossimo 2024. Stando alle indiscrezioni dalla Spagna dunque, l'Atletico Madrod vorrebbe cedere l'attaccante iberico nella prossima estate per non rischiare di perderlo poi a parametro 0. Per questa ragione la Juventus starebbe pensando di approfittare della situazione per strappare Morata a giugno ad una cifra che non supererebbe i 15 milioni di euro. Per il reparto d'attacco la Juventus potrebbe non solo acquisire ma anche cedere e tra i papabili partenti dalla Continassa ci sarebbe Moise Kean: il centravanti classe 2000 recentemente riscattato dalla formazione bianconera dall'Everton per 29 milioni di euro, piacerebbe in Turchia, dove sia il Besiktas che il Galatasaray potrebbero puntare su di lui per la prossima stagione.

In ogni caso, la Juve vorrebbe attendere il termine del campionato per decidere quale sarebbe il futuro di Kean.

La Juventus osserva al nome di Gundogan per assestare un colpo di livello a parametro 0

Nella prossima campagna acquisti uno degli obiettivi principali della Juventus potrebbe essere quello di assestare un colpo a centrocampo.

Secondo le indiscrezioni tralasciate da Calciomercato.it il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Ilkay Gundogan, mediano tutto fare attualmente in forza al Manchester City. Il calciatore tedesco, andrà in scadenza di contratto con la compagine inglese nel 2023 e lo stesso procuratore nonché zio del centrocampista, in un'intervista rilasciata al The Guardian ha sottolineato come il futuro del suo assistito sia ancora tutto da scrivere: "L’attenzione di Ilkay è stata solo al Manchester City e alla nascita del figlio.

Ora è nella fase finale e cruciale della stagione ed è completamente concentrato su questo. Dove giocherà Ilkay la prossima stagione? E’ un discorso ancora aperto". La Juventus, che seguirebbe Gundogan dalla scorsa stagione, potrebbe dunque tentare di convincerlo a vestire la maglia bianconera usufruendo del Decreto Crescita per garantirgli uno stipendio da top.