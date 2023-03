L'Inter inizia a muoversi sul fronte acquisti. La società nerazzurra sta pianificando le prime mosse per la prossima campagna acquista estiva, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita in Europa ma soprattutto rientrare prepotentemente tra le candidate per conquistare il Tricolore. Il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche importanti con il club nerazzurro che sta osservando diversi profili per dare maggior alternative a Simone Inzaghi.

Inter, possibile offerta per Retegui in estate

Secondo le ultime notizie di mercato, l'Inter sarebbe interessata a Mateo Retegui, giovane attaccante argentino ma con cittadinanza italiana che si sta ritagliando un ruolo importante nel Tigre.

Il classe 99 di proprietà del Boca Juniors è stato convocato anche dal ct Roberto Mancini per la doppia sfida contro Inghilterra e Malta per le qualificazioni europee.

Le prestazioni del 23enne non sono passate inosservate con l'Inter che sarebbe molto interessata a tale profilo per l'estate. I nerazzurri devono però battere la concorrenza dei cugini del Milan che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni di Retegui e renderlo la nuova punta di diamante del club rossonero.

Con l'eventuale acquisto di un nuovo attaccante, in casa Inter tutto gira attorno al futuro di Romelu Lukaku che potrebbe lasciare Milano in estate. Infatti, il Big Rom potrebbe non esser riscattato dal Chelsea con il club nerazzurro che farà le proprie valutazioni al termine della stagione.

Sull'attaccante belga ci sarebbe l'interesse non solo del Real Madrid ma anche dell'Aston Villa e soprattutto della Roma, in caso di cessione di Abraham in estate.

Infine, capitolo Dzeko. Il bosniaco potrebbe decidere di continuare la sua esperienza a Milano rinnovando il contratto per una sola stagione a 5 milioni di euro.

Inter, sempre più difficile il riscatto di Bellanova

Oltre al reparto offensivo, anche le corsie esterne potrebbero subire una vera e propria rivoluzione. Detto di Denzel Dumfries che resta sempre nel mirino del Chelsea, sembrerebbe segnato anche il destino di Raoul Bellanova che dovrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione.

Il poco spazio in questa stagione avrebbe indotto il club nerazzurro a non riscattare l'esterno di proprietà del Cagliari, nonostante il prestito di 3 milioni di euro già versati nelle casse dei sardi in estate. Con l'eventuale addio di Dumfries e il mancato riscatto di Bellanova, l'Inter potrebbe decidere di virare su altri esterni per completare il pacchetto a disposizione di Simone Inzaghi.

I nomi sondati sarebbero Carlos Augusto del Monza che piacerebbe anche a Milan e Juventus, Manuel Lazzari della Lazio e Wilfried Singo del Torino che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.