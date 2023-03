Mateo Retegui, attaccante argentino con cittadinanza italiana appena convocato dal ct Roberto Mancini nella nazionale azzurra, sarebbe nel mirino dell'Inter per il prossimo calciomercato estivo.

Mateo Retegui: l'Inter ci potrebbe provare

Mateo Retegui è un attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors ed è considerato l'uomo del momento, per quanto riguarda il Calciomercato si potrebbe aprire un'asta su di lui.

Secondo alcune indiscrezioni il Milan si starebbe interessando fortemente a lui, ma sarebbe l'Inter ad avere le carte più importanti in mano.

La punta è diventato capocannoniere del campionato e ha attirato su di sé diversi club europei importanti.

Retegui nel reparto avanzato fa coppia con Facundo Colidio, il classe 2000 è ancora di proprietà dei nerazzurri e in un certo qual modo potrebbe agevolare il passaggio all'Inter del neo convocato dalla nazionale italiana. Colidio, infatti, sta facendo molto bene in argentina e sembrerebbe che il Tigre e il Boca Juniors siano particolarmente interessati alle sue prestazioni, Marotta e soci potrebbero sfruttare l'occasione per abbassare le pretese economiche. Il contratto di Mateo Retegui con il Boca scadrà a dicembre del 2024 e quindi il club potrebbe essere interessato a intavolare delle trattative per ciò che riguarda il suo tesserato, visto che le prossime sessioni di trasferimenti sarebbero le ultime occasioni per cedere a prezzo pieno il suo cartellino.

Le possibili intenzioni dell'Inter su Retegui

Gli osservatori dell'Inter hanno espresso giudizi estremamente positivi nei confronti del calciatore e hanno convito la proprietà a interessarsi a lui. I nerazzurri avrebbero già avviato dei contatti con l'entourage di Retegui nella speranza che possa ripetersi l'ottima operazione, oltre ai risultati calcistici, portata avanti in passato per Lautaro Martinez.

L'obiettivo sarebbe quello di ripetere la storia calcistica che ha portato il 'Toro' a entrare in punta di piedi nell'ambiente nerazzurro fino a diventarne una pedina fondamentale e a indossare addirittura la fascia di capitano. Anche l'attuale selezionatore della nazionale argentina Scaloni è intervenuto in merito, soprattutto per spiegare la mancata convocazione del giocatore da parte degli albiceleste. Il commissario tecnico ha tenuto a precisare che in quel ruolo specifico sono state fatte delle scelte diverse grazie ai tanti calciatori bravi a disposizione.