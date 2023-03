Il futuro di Rafael Leao è uno dei temi caldi in casa Milan. L'esterno offensivo portoghese non ha ancora rinnovato il proprio contratto (in scadenza nel 2024) con il club rossonero e in caso di mancato accordo prima della sessione estiva, la sua permanenza non sarebbe così scontata. A ciò, si aggiunge il forte interesse per lui da parte del Manchester City di Pep Guardiola.

Milan, possibile offerta per Mahrez in estate

Viste le offerte che potrebbero arrivare per Leao, il Milan non vuole farsi cogliere impreparato e starebbe sondando gli eventuali sostituti.

Uno dei profili seguiti giocherebbe proprio nel Manchester City, ovvero Ryad Mahrez, che potrebbe lasciare la squadra inglese al termine della stagione. Il classe '91 ha perso terreno nelle gerarchie di Pep Guardiola, che gli starebbe preferendo calciatori come Foden e Bernardo Silva. Ecco perchè l'ex Leicester potrebbe lasciare Manchester con l'obiettivo di ritornare protagonista con un'altra maglia in Europa. Il Diavolo ci starebbe pensando e potrebbe intavolare una trattativa col City in estate.

Mahrez non è il solo calciatore seguito in caso di addio di Leao. Infatti, il Milan sta seguendo anche Ritsu Doan, talentuoso esterno giapponese del Friburgo. Il club tedesco valuta il cartellino del calciatore non meno di 15-20 milioni di euro.

Infine sullo sfondo resta sempre la candidatura di Noa Lang del Club Brugge: la società belga chiederebbe 25 milioni di euro per l'esterno olandese.

Milan, idea Grujc per la mediana

In attesa di capire il futuro di Leao, il Milan ha l'obiettivo di regalare a Pioli un valido centrocampista che possa completare la mediana.

Stando alle ultime notizie, Maldini e Massara starebbero valutando il profilo di Marko Grujc, centrocampista che si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista nel Porto di Sergio Coincecao.

Nonostante un ruolo importante, l'ex mediano del Liverpool potrebbe lasciare il club portoghese per un ulteriore step a livello europeo. Il contratto del calciatore che scade nel 2026 potrebbe esser decisivo per intavolare una trattativa già a giugno.

Oltre Grujc, il Diavolo tiene d'occhio anche altri profili come Loftus-Cheek, ormai fuori dal progetto del Chelsea.

I Blues chiedono 20 milioni di euro per il centrocampista inglese, accostato anche alla Lazio come possibile erede di Milinkovic-Savic. L'arrivo di nuovo centrocampista potrebbe avere risvolti importanti anche sul fronte Ismael Bennacer, seguito da Liverpool e Arsenal. In caso di offerta monstre attorno ai 45-50 milioni di euro, il Milan potrebbe decidere di valutare la cessione dell'ex Empoli.