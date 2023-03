La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La società bianconera sta osservando diversi profili che possano completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In particolare, la Vecchia Signora potrebbe effettuare delle manovre importanti a centrocampo visto degli addii importanti a fine stagione.

Juve, idea Andrea Pereira per la mediana

La crescita dei giovani Fagioli e Miretti è un punto importante per il presente e futuro della Juventus, che però potrebbe decidere di ritornare sul mercato per dare maggiore estro e qualità alla mediana.

Infatti, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Andrea Pereira, talentuoso centrocampista brasiliano che si sta mettendo in luce con la maglia del Fulham in Premier League. Dopo esperienze con poco spazio al Manchester United, ma anche in Italia con la maglia della Lazio, il classe 97 sembra esser rinato e grazie alle ottime prestazioni con il Fulham sarebbe finito nei radar delle big d'Europa.

La Juventus ci starebbe pensando e sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, per battere la concorrenza di altre società importanti come il Chelsea. L'eventuale trattativa per Pereira potrebbe mettere in seria discussione il riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain per una cifra attorno ai 22 milioni di euro.

Altro snodo cruciale per la mediana è rappresentato dal futuro di Adrien Rabiot, pedina fondamentale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime notizie di mercato, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto un rinnovo da circa 10 milioni di euro per convincere il francese a continuare la sua esperienza in quel di Torino.

Juve, possibile scambio Cambiaso-Carlos Augusto

Oltre a modifiche importanti per la mediana, la Juventus è pronta ad una rivoluzione anche sulle corsie esterne che vedranno l'addio di un totem come Juan Cuadrado che in estate lascerà Torino a parametro zero.

Per sostituire l'esterno colombiano, la Juventus sarebbe interessata a Carlos Augusto, esterno brasiliano e pedina fondamentale del Monza di Raffaele Palladino.

Il club brianzolo chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro e per abbassare le pretese economiche, la Juventus potrebbe decidere di inserire il cartellino di Andrea Cambiaso come parziale contropartita tecnica.

Oltre ad un accordo economico, la Vecchia Signora deve fare i conti con l'interesse degli altri top club italiani come Inter, a caccia di un esterno con l'eventuale cessione di Dumfries, e Milan alla ricerca di un vice Theo Hernandez.