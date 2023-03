Due settimane di sosta prima di scattare verso la volata finale della stagione. I prossimi due mesi per l'Inter saranno lunghi e ricchi di impegni, oltre al campionato, in cui c'è da proteggere il posizionamento che vale la qualificazione alla prossima Champions League, tornata in discussione dopo le due sconfitte di fila con Juventus e Spezia, i nerazzurri saranno impegnati nei quarti di Champions con il Benfica, l'11 e il 19 aprile, e nella semifinale di Coppa Italia, ancora contro la Juventus, il 4 e il 26 aprile.

Bastoni come Skriniar?

La sosta per le Nazionali è infatti, come sempre, ricca di notizie di Calciomercato tema che interessa e non poco anche l'Inter soprattutto per quello che riguarda la difesa.

Uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Bastoni, il più giovane del lotto ma già una certezza prima per Conte e poi per Inzaghi, senza contare che è già una colonna azzurra. Attualmente il giocatore è ai box per un infortunio ma dopo la sosta tornerà ad essere protagonista.

Il suo futuro però è in bilico, il contratto è in scadenza nel 2024 e per ora non si registrano significativi passi avanti nella trattativa per il prolungamento. Il rischio è quello di arrivare in estate con un solo anno di intesa ancora valido e quindi con la possibilità per le pretendenti di iniziare a lavorare in modo da strapparlo a parametro zero a fine contratto. Il rischio è quello di trovarsi di nuovo a confrontarsi con un caso Skriniar con il difensore slovacco che non ha rinnovato la scorsa estate e la prossima stagione ha già scelto di trasferirsi al Paris Saint Germain con l'Inter che non riceverà nulla in cambio.

Due le strade per evitare questo rischio anche con Bastoni, trovare l'intesa sul rinnovo prima di giugno oppure cederlo la prossima estate per incassare qualcosa anche se non tutto il valore attuale del cartellino.

Gli altri difensori a rischio addio dall'Inter

Il capitolo difesa in tema di calciomercato per l'Inter è lungo e non riguarda solo la posizione di Bastoni che potrebbe essere scambiato con Cancelo.

Nell'attuale rosa di Inzaghi ci sono due giocatori che andranno in scadenza il prossimo giugno: De Vrji e D'Ambrosio. Soprattutto nel primo caso la firma sembra essere lontana anche perché l'olandese non è più il muro imprescindibile di qualche mese fa. Da guardare con attenzione anche la situazione Acerbi che è in prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni con la Lazio. Se l'Inter non dovesse pagare la cifra pattuita o se non dovesse essere trovato un altro accordo il centrale non rimarrebbe a Milano e la difesa sarebbe praticamente tutta da rifare.