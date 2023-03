Paulo Dybala questa sera affronterà con la sua Roma e per la seconda volta in stagione la Juventus: di questo ha voluto parlare sulle pagine del Corriere dello Sport Zibi Boniek, ex calciatore che ha vestito le maglie di entrambe le squadre. Della "Joya" e del Big Match dell'Olimpico, ha parlato anche Fabio Capello, intervistato da Tuttosport.

Dybala e la Juventus di nuovo di fronte, Boniek: "E' stato trascurato e mollato dai bianconeri"

Roma-Juventus oltre ad essere il match di punta della domenica calcistica, rappresenterà il secondo incontro fra Paulo Dybala ed il suo recente passato.

La squadra bianconera, scelse infatti di non rinnovare il contratto alla "Joya" che la scorsa estate si liberò a parametro 0 per poi raggiungere José Mourinho nella Capitale. Una vicenda che ha fatto discutere molto e che tiene banco ancora oggi grazie ad un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Zibi Boniek. L'ex calciatore polacco, che ha vestito sia la maglia della Juventus che quella della Roma, è dunque voluto tornare sulla vicenda Dybala: "Anche Dybala gioca con la Roma dopo aver vinto con la Juve? Storie diverse. Paulo si è sentito trascurato e poi è stato mollato dalla Juve. Ora sono felice che stia facendo cose belle nella Roma. Non sono d’accordo però sulla definizione di faro della la squadra: Dybala è un giocatore di qualità che concretizza, se sta bene, ma non è un trascinatore".

Parlando poi di Roma-Juventus e dei rispettivi allenatori delle due squadre, Boniek ha detto ironicamente: "Chi preferisco tra Mourinho e Allegri? Scelta al fotofinish. Non si può decidere coi numeri e allora mi affido a un termine ippico".

Capello su Dybala: "Non l'ho mai visto così, le cose con la Roma non le faceva ai tempi della Juventus"

Di Paulo Dybala e del momento di forma che sta attraversando con la Roma ha voluto parlare un'altra figura del calcio che ha guidato sia i giallorossi che la Juventus, Fabio Capello. L'ex tecnico lombardo, intervistato nelle scorse ore da Tuttosport, ha dunque detto della "Joya": "Dybala?

Non l’ho mai visto così tonico come quest’anno. Corre, sopporta gli scontri, è combattivo. L’altro giorno ha perso palla e ha rincorso un giocatore della Cremonese, cosa che raramente faceva nella Juventus". Capello è poi entrato nello specifico del match che giocheranno questa sera Roma e Juventus, affermando quanto segue: "La gara dell'Olimpico arriva in un momento particolare. Da una parte la Juve, molto bella e concreta vista contro il Toro e dall’altra una Roma bastonata dalla Cremonese e che quindi adesso ha voglia di riscatto". Capello ha poi concluso il suo intervento parlando dei tecnici di Roma e Juventus ed asserendo come sia Mourinho che Allegri sappiano vincere le partite con i cambi ma anche preparando la partita in base all'avversario di turno.