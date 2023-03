Nelle scorse ore Antonio Cassano, intervistato dal quotidiano Repubblica, è tornato a parlare della Juventus che già prima delle penalizzazione a detta di vari addetti ai lavori aveva un gioco disastroso, criticando duramente l'impostazione tattica voluta dal tecnico Massimiliano Allegri. Della Juve e della partita che disputerà questa sera contro la Roma ha parlato anche Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Juve, Cassano torna a pungere Allegri: "Giocano da un anno e mezzo da schifo ma hanno la rosa più forte"

Antonio Cassano, in occasione del big match tra Roma e Juventus che si giocherà questa sera, è tornato a parlare dei bianconeri e del tecnico Massimiliano Allegri. Intervistato da Repubblica nelle scorse ore, l'ex attaccante barese ha dunque lanciato una delle sue frecciatine alla "Vecchia Signora" e al suo allenatore: "La Juve con Allegri è un anno e mezzo che fa schifo, è rimasto a dieci anni fa. E ha la rosa più forte del campionato". Cassano ha poi voluto parlare della possibilità che avrebbe avuto di andare alla Juventus sottolineando di aver più volte rifiutato il passaggio in bianconero: "Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio.

Lì sarei durato tre giorni: il primo giorno mi acquistavano, il secondo presentazione, il terzo mi cacciavano via". Il barese ha poi fatto un tuffo nel passato, ricordando il match risalente al 2004, nel quale la Roma diede un secco 4 a 0 alla Juventus e dove lo stesso Cassano fu grande mattatore con una doppietta e delle giocate fuori dal comune.

Cassano, in proposito, ha dunque affermato di ritenere quella fra le partite più entusiasmanti della sua carriera, sia per il blasone dell'avversario sia per la reazione del pubblico presente all'Olimpico.

Prandelli su Roma-Juventus: "Conterà maggiormente per la Juve, se sbaglia non potrà sperare nella rincorsa alla Champions"

Della partita che si giocherà questa sera tra Roma e Juventus ha parlato anche l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli. Il tecnico lombardo, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, ha dunque detto della gara che si disputerà all'Olimpico: "La gara di stasera per chi conta di più? Per la Juventus. La squadra di Allegri non può più sbagliare per rientrare e se non batte la Roma non potrà più sperare nell’impresa Champions. La forza dei giallorossi è Mourinho. José si è caricato tutte le responsabilità sulle proprie spalle per camuffare i limiti tecnici della squadra, che non è al livello delle concorrenti". Prandelli ha poi proseguito il suo discorso, parlando della lotta Champions ed asserendo come Inter, Milan e Lazio possiedano qualcosa in più della Roma di José Mourinho.