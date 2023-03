La dirigenza del Real Madrid sarebbe interessata all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez; per riuscire a convincere i nerazzurri, il club spagnolo starebbe considerando un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Eduardo Camavinga.

L'interesse del Real Madrid per Lautaro Martinez

Il club spagnolo vorrebbe a tutti i costi ottenere le prestazioni di Lautaro Martinez per la prossima stagione; il Real Madrid infatti starebbe ricercando sul mercato il sostituto di Karim Benzema ed avrebbe individuato nell'attaccante nerazzurro il possibile bomber del futuro.

Per arrivare al cartellino dell'attaccante argentino il Real Madrid avrebbe intenzione di sacrificare uno dei suoi giovani più promettenti, Eduardo Camavinga, classe 2002.

Il ragazzo infatti non starebbe trovando troppo spazio nel Real Madrid e potrebbe essere messo sul mercato per arrivare a pezzi pregiati in attacco; il centrocampista sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro, ma soprattutto come profilo in prospettiva, data la sua giovane età, appena vent'anni.

In questa stagione Eduardo Camavinga ha giocato in Liga 23 partite, senza alcuna realizzazione ma fornendo un assist ai compagni; la sua media percentuale di titolarità è del 48%, con circa il 54% dei minuti a disposizione giocati.

L'Inter considererebbe Lautaro Martinez tra gli incedibili

Nelle scorse settimane l'agente di Lautaro Martinez avrebbe dichiarato che nel calcio moderno tutto è possibile, ma che il suo assistito vorrebbe rimanere a Milano; certamente l'interesse dei Blancos potrebbe toccare il calciatore, ma la sua permanenza all'Inter al momento non sembrerebbe essere in discussione.

Qualora dovesse concretizzarsi l'offerta del Real Madrid che pare essere interessato anche a Kvaratskhelia del Napoli, la dirigenza potrebbe valutare la situazione, soprattutto a fronte della cronica necessità di introitare viste le note problematiche di bilancio.

La società però non vorrebbe privarsi del suo attaccante più prolifico in stagione ed anzi starebbe lavorando per affiancargli un bomber di razza come potrebbe essere Marcus Thuram.

L'Inter su Marcus Thuram per l'attacco

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per rinforzare l'attacco da affidare a Simone Inzaghi per la prossima stagione e l'obiettivo numero uno sarebbe Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach nel giugno di quest'anno.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero in contatto da diverse settimane con gli agenti del giocatore per trovare un accordo sullo stipendio futuro dell'attaccante francese che nella prossima estate potrebbe raggiungere Milano a parametro zero.