Dopo i successi internazionali delle italiane impegnate nelle coppe europee, riparte il campionato di Serie A. Un turno che sarà spalmato su quattro giorni, a partire da questo venerdì 10 marzo e fino a lunedì 13.

26^ giornata di Serie A, si parte con Spezia-Inter ore 20:45

L'Inter, seconda in classifica a -15 dai partenopei, arriva in trasferta a La Spezia da un convincente 2-0 in casa sul Lecce e punta a ripetersi anche in Liguria. Lo Spezia si barcamena faticosamente per cercare di allontanarsi dalla zona calda, dopo l'opaco pareggio con l'Hellas Verona e per questo spera di fare punti contro i nerazzurri.

L'incontro si disputerà questo venerdì 11 marzo allo Stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 20:45

Sabato sono impegnate Napoli e Lazio

Nella giornata di domani, sabato 11 marzo, ci sarà la sfida di metà classifica tra Empoli e Udinese, stabilizzati rispettivamente a 28 e 32 punti. L’incontro si terrà allo Stadio Castellani di Empoli alle ore 15.

La seconda sfida vedrà scontrarsi il Napoli e l'Atalanta. I padroni di casa, usciti malconci dalla partita precedente persa con la Lazio, vogliono riprendere il passo abituale per confermarsi ancor di più testa di serie del campionato. Il match si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18.

La terza e ultima sfida della giornata di sabato 11 marzo, vedrà impegnate il Bologna e la Lazio.

Il match avrà luogo allo Stadio Dall'Ara di Bologna alle ore ore 20:45.

Domenica 12 marzo impegnate Juventus, Roma e Fiorentina

Nella giornata di domenica 12 marzo, invece, verranno giocati cinque incontri della 26^ giornata. La prima sfida di domenica sarà tra Lecce e Torino e avrà luogo allo Stadio Via del Mare di Lecce alle ore 12:30.

L'incontro tra Cremonese e Fiorentina si giocherà allo Stadio Giovanni Zini di Cremona alle ore 15. Alla stessa ora ci sarà anche la sfida fra Hellas Verona e Monza.

L'unica gara del tardo pomeriggio è quella tra Roma e Sassuolo. I primi, padroni di casa, arrivano alla 26^ con il successo europeo conseguito contro la Real Sociedad.

Gli ospiti sono reduci da una vittoria nella scorsa giornata con la Cremonese e sperano di poter fare altri punti contro i capitolini, dopo il pareggio dell'andata dello scorso novembre. L'incontro avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18.

L'ultimo incontro della giornata di domenica sarà tra la Juventus e la Sampdoria. I padroni di casa, forti della vittoria col Friburgo, sperano di dimenticare lo scivolone dell'Olimpico (ko 1-0 dalla Roma) con una vittoria anche in campionato. Gli ospiti sono ultimi in classifica. La sfida si terrà all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45.

Milan impegnato nel posticipo del lunedì

L'unico match di lunedì 13 marzo sarà quello tra Milan e Salernitana.

I rossoneri provengono dal pareggio a Londra, con connessa qualificazione ai quarti di Champions League. L'incontro avrà luogo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 20:45, che chiuderà la 26^ giornata del campionato di Serie A.